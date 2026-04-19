Прайс-кепи мають стати технічним інструментом, а не обмеженням енергоринку – «Оператор ринку»

Дарія Демяник
Дарія Демяник
Поточна модель прайс-кепів має бути приведена у відповідність до європейських підходів
фото: depositphotos.com

Україна має відмовитися від жорстких цінових обмежень у рамках енергетичної інтеграції з ЄС – «Оператор ринку»

АТ «Оператор ринку» закликає переглянути підхід до встановлення прайс-кепів на ринку електроенергії та мінімізувати їхній вплив на ціноутворення, орієнтуючись на європейські практики. Відповідну позицію компанія надала НКРЕКП.

У компанії наголошують, що ухвалений Верховною Радою закон щодо інтеграції енергоринків передбачає поступову відмову від жорстких цінових обмежень як інструменту регулювання.

«При єдиному сполученні ринків не мають застосовуватися мінімальні та максимальні обмеження цін на електроенергію під час торгів», – зазначається у позиції «Оператора».

Йдеться про перехід до моделі, де прайс-кепи виконують виключно технічну функцію і не впливають на ринкову рівновагу. Водночас до моменту повної інтеграції з ЄС їх застосування допускається лише у виняткових умовах.

«Рівень граничних цін повинен мати найменший вплив на формування вільної ціни та не обмежувати можливість комерційного імпорту електроенергії», - підкреслюють в «Операторі ринку».

У компанії також вважають, що поточна модель прайс-кепів має бути приведена у відповідність до європейських підходів – зокрема, з урахуванням рівнів цінових обмежень на суміжних ринках.

Такий підхід, за оцінками ринку, дозволить усунути викривлення ціноутворення, забезпечити повноцінний імпорт у години дефіциту та створити передумови для інтеграції українського ринку електроенергії до європейського простору.

Нагадаємо, ПАТ «Центренерго» звернулося до НКРЕКП із закликом скасувати граничні цінові обмеження на ринку електроенергії, аргументуючи це неможливістю покривати витрати генерації в поточних умовах.

Читайте також:

Читайте також

Прайс-кепи залишаються обмежуючим фактором для формування економічно обґрунтованої ціни
Чинні прайс-кепи фактично блокують відновлення генеруючих потужностей – «Центренерго»
Сьогодні, 14:50
Бізнес і споживачі змушені переходити на дорожчі альтернативи
Занижені прайс-кепи блокують імпорт, змушуючи бізнес переходити на дорожчі генератори – експерт
11 квiтня, 18:15
Україна почала більше закуповувати борошна за кордоном
Україна нарощує імпорт борошна на тлі стабільного експорту: чому так відбувається
9 квiтня, 10:59
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 9 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
8 квiтня, 18:54
Шмигаль здійснив візит на одну з атомних електростанцій
Добудова Хмельницької АЕС: Шмигаль заявив про два варіанти
7 квiтня, 18:40
Шмигаль повідомив про підготовку до наступної зими
Нова енергосистема України. Уряд ухвалив два важливі рішення
3 квiтня, 10:52
Повернення до знижених прайс-кепів вбиває інвестиції у генерацію електрики – Харченко
Повернення до знижених прайс-кепів вбиває інвестиції у генерацію електрики – Харченко
2 квiтня, 16:26
ДТЕК заявив про готовність навчити партнерів захисту енергетики
ДТЕК запропонував союзникам модель захисту енергетики: подробиці
27 березня, 17:45
Завершення дії підвищених прайс-кепів з 1 квітня може знову змінити баланс ринку, зазаначає Галущак
Скасування підвищених прайс-кепів з 1 квітня може вдарити по імпорту електроенергії – експерт
20 березня, 18:00

Економіка

Прайс-кепи мають стати технічним інструментом, а не обмеженням енергоринку – «Оператор ринку»
Прайс-кепи мають стати технічним інструментом, а не обмеженням енергоринку – «Оператор ринку»
Коли Україна перестане залежати від кредитів? Прогноз МВФ до 2030 року
Коли Україна перестане залежати від кредитів? Прогноз МВФ до 2030 року
Сонячні електростанції для будинків у Києві: заявки на компенсацію перевели онлайн
Сонячні електростанції для будинків у Києві: заявки на компенсацію перевели онлайн
Чинні прайс-кепи фактично блокують відновлення генеруючих потужностей – «Центренерго»
Чинні прайс-кепи фактично блокують відновлення генеруючих потужностей – «Центренерго»
Несправедливі обмеження у держзакупівлях електроенергії руйнують ринок і відлякують постачальників – ICC Ukraine
Несправедливі обмеження у держзакупівлях електроенергії руйнують ринок і відлякують постачальників – ICC Ukraine
Голова комітету Ради з енергетики закликає переглянути прайс-кепи через обмеження імпорту електроенергії
Голова комітету Ради з енергетики закликає переглянути прайс-кепи через обмеження імпорту електроенергії

Новини

Історичний український фінал. Визначилася переможниця турніру WTA в Руані
Сьогодні, 18:00
«Кривбас» із двома автоголами розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 15:25
На Чемпіонаті Європи з дзюдо освистали російський гімн
Сьогодні, 14:56
Радониця: традиції, як правильно поминати та заборони в батьківський вівторок
Сьогодні, 07:00
В Україні невеликі дощі: погода на 19 квітня 2026
Сьогодні, 06:26
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 18 квітня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
