Прайс-кепи мають стати технічним інструментом, а не обмеженням енергоринку – «Оператор ринку»

Поточна модель прайс-кепів має бути приведена у відповідність до європейських підходів

Україна має відмовитися від жорстких цінових обмежень у рамках енергетичної інтеграції з ЄС – «Оператор ринку»

АТ «Оператор ринку» закликає переглянути підхід до встановлення прайс-кепів на ринку електроенергії та мінімізувати їхній вплив на ціноутворення, орієнтуючись на європейські практики. Відповідну позицію компанія надала НКРЕКП.

У компанії наголошують, що ухвалений Верховною Радою закон щодо інтеграції енергоринків передбачає поступову відмову від жорстких цінових обмежень як інструменту регулювання.

«При єдиному сполученні ринків не мають застосовуватися мінімальні та максимальні обмеження цін на електроенергію під час торгів», – зазначається у позиції «Оператора».

Йдеться про перехід до моделі, де прайс-кепи виконують виключно технічну функцію і не впливають на ринкову рівновагу. Водночас до моменту повної інтеграції з ЄС їх застосування допускається лише у виняткових умовах.

«Рівень граничних цін повинен мати найменший вплив на формування вільної ціни та не обмежувати можливість комерційного імпорту електроенергії», - підкреслюють в «Операторі ринку».

У компанії також вважають, що поточна модель прайс-кепів має бути приведена у відповідність до європейських підходів – зокрема, з урахуванням рівнів цінових обмежень на суміжних ринках.

Такий підхід, за оцінками ринку, дозволить усунути викривлення ціноутворення, забезпечити повноцінний імпорт у години дефіциту та створити передумови для інтеграції українського ринку електроенергії до європейського простору.

Нагадаємо, ПАТ «Центренерго» звернулося до НКРЕКП із закликом скасувати граничні цінові обмеження на ринку електроенергії, аргументуючи це неможливістю покривати витрати генерації в поточних умовах.