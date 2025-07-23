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Найбільш самодостатні країни світу: на якому місці Україна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Найбільш самодостатні країни світу: на якому місці Україна
Україна опинилась серед найбільш самодостатніх країн світу
колаж: Styler

Опубліковано список найбільш самодостатніх країн світу, серед яких є й Україна

Складено рейтинг 50 країн, які максимально наблизилися до повної продовольчої незалежності. Основні дані взято з дослідження, опублікованого у журналі Nature Food цього року. Про це пише «Главком»  із посиланням на Visualcapitalist.

Фахівці порівняли національне виробництво у семи ключових категоріях продуктів: фрукти, овочі, бобові, продукти, що містять крохмаль, м'ясо, рибу та молочні продукти. Самодостатність досягається при оцінці в 100% за кожною категорією: вище – означає експортні можливості, нижче – потреби в імпорті.

Найбільш самодостатні країни світу: на якому місці Україна фото 1

Згідно з даними, Гайана – єдина країна, яка отримала найвищий бал по всіх семи продовольчих групах.

В'єтнам і Китай, які посіли відповідно друге та третє місця в рейтингу, здатні забезпечити своє населення по шести групах продуктів. Україна займає 14-й рядок рейтингу, багато в чому тому, що задовольняє внутрішні потреби.

Найбільш самодостатні країни світу: на якому місці Україна фото 2

Так, в Україні маємо 51% забезпечення власними фруктами, і 128% овочами, а от рибою лише 6%. Взагалі, це характерно для всіх країн Європи, які мають труднощі із самозабезпеченням фруктами та овочами, а в азіатських країнах – проблеми з молочними продуктами.

Нагадаємо, економіка країн, що розвиваються, та забезпечують 60% світового зростання, завершить першу чверть XXI століття з найслабшими довгостроковими перспективами. Світовий банк опублікував прогноз зростання економік, що розвиваються, в 2,7-4% в найближчі два роки. За оцінкою фахівців, цього недостатньо, щоб боротися з бідністю у світі. 

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Теги: фрукти овочі населення харчування рейтинг економіка

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