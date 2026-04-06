Енергетичне перемир'я між Україною та РФ. Зеленський зробив заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Енергетичне перемир'я між Україною та РФ. Зеленський зробив заяву
Президент зауважив, що Україна фактично кожен день контактує з американською стороною
фото: скриншот з відео

Зеленський: Якщо Росія буде готова припинити удари по нашій енергетиці, ми будемо готові відповісти їм дзеркально

Україна передала Росії пропозицію про енергетичне перемир'я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського наприкінці 1503-го дня війни.

«Якщо Росія буде готова припинити удари по нашій енергетиці, ми будемо готові відповісти їм дзеркально. І така наша пропозиція – через американців – у російської сторони є. Працюємо зараз також дуже предметно по документах із американською стороною», – йдеться у повідомленні.

Президент заявив, що Україна, як і домовлялися, готує свої пропозиції щодо посилення документа про гарантії безпеки, наголосивши, що саме вони є ключем до реального завершення війни, тривалого миру та створення політичних і юридичних умов, які забезпечать довіру до цього процесу.

«Важливо, щоб партнери нас у цьому чули, і щоб і надалі у перемовинах ми йшли продуктивно. Зараз багато зневіри у дипломатії – і не тільки тут – щодо війни Росії проти України. Але від усіх учасників дипломатичного процесу залежить, що буде результатом та чи буде результат. І ми фактично кожен день контактуємо з американською стороною на різних рівнях, щоб результат був», – підсумував президент.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія фактично відмовилася від пропозиції припинення вогню на період Великодніх свят, водночас українські сили зірвали запланований наступ ворога навесні. 

Як повідомлялося, переговори щодо врегулювання війни в Україні у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії наразі призупинені, водночас комунікація між Москвою та Вашингтоном триває.

