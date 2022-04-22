Мер Харкова закликав евакуюватися з районів, які постійно обстрілюють окупанти

Терехов закликав харків'ян евакуюватися з районів, які перебувають під обстрілами

Харків продовжує страждати від обстрілів російських окупантів

Росіяни продовжують постійні обстріли Харкова. Мер міста Ігор Терехов закликав містян по можливості вирушити у більш безпечне місце, щоб не стати жертвою ворожих снарядів.

Харків продовжує страждати від обстрілів російських окупантів. Місто стійко та героїчно тримає удар, але містянам необхідно потурбуватися про свою безпеку.

Мер Харкова Ігор Терехов розповів про харків'ян, яких вдалося перемістити з підвалів та укриттів до інтернату, де тимчасово облаштували місце для проживання евакуйованих містян. Він помітив, що кожен із них вірить у нашу перемогу та володіє незламним духом.

«Хочу звернутися до мешканців районів, які перебувають під постійними обстрілами. Ми готові вас евакуювати. Прошу вас – прийміть рішення зберегти своє життя. Ми вас вивеземо та поселимо у нормальних умовах»,

– закликав Терехов.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 21 квітня, сьогодні на Слобожанщині обстановка суттєвих змін не зазнала.

Триває часткове блокування Харкова та руйнування артилерією інфраструктури міста.

На тимчасово захопленій території Харківської області окупаційні війська забороняють переміщення місцевого населення в бік території, підконтрольній Силам оборони України, заблокована доставка гуманітарної допомоги з українського боку.

Як повідомлялося, обласна влада вважає Харків достатньо захищеним, але не поділяє легковажності деяких містян.