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Через великі борги в енергетиці інвестори не прийдуть в галузь для будівництва нових потужностей – експерт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Через великі борги в енергетиці інвестори не прийдуть в галузь для будівництва нових потужностей – експерт
Наразі диспетчерам складно балансувати енергосистему через втрату 16 ГВт потужностей внаслідок окупації та обстрілів енергосистеми
ілюстративне фото

Інвестори не стануть вкладати кошти в українську енергетику, поки в ній є великі борги – експерт

Великі борги в енергетиці заважають залученню інвестицій в галузь для будівництва розподіленої генерації, яка потрібна для балансування енергосистеми. Про це на майданчику Energy Club заявив віцепрезидент Національного комітету міжнародної ради з великих електроенергетичних систем «СІГРЕ-Україна» та генеральний директор ТОВ «НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО» Юрій Бондаренко. 

«Стан нашої енергетики дуже складний, вона розбалансована. Особливо на ринку. Сьогодні підприємства електромереж не будуть під’єднувати просто так нову генерацію. Це складне питання і воно вимагає балансування ринку, бо там борги величезні і інвестори сюди не підуть, доки не розберуться, як вони повернуть свої інвестиції», – сказав він.

Бондаренко додав, що наразі диспетчерам складно балансувати енергосистему через втрату 16 ГВт потужностей внаслідок окупації та обстрілів енергосистеми.

Він наголосив, що через це українській енергосистемі вже цього року потрібно 400 МВт розподіленої генерації. Така генерація могла б допомагати балансувати до 3 ГВт.

Як приклад Бондаренко навів систему microgrid (електрична мережа з визначеними електричними межами – ред.), яка для України нова і наразі немає нормативно-правової бази для впровадження таких систем. Він підкреслив, що необхідно напрацювати відповідні законодавчі зміни, щоб залучити інвесторів у розвиток розподіленої генерації.

«Ми пропонуємо Міністерству швидко напрацювати нормативні документи. Ми створили експертні групи і вони почали працювати», – додав Бондаренко.

Нагадаємо, наразі борги на ринку електроенергії складають близько 70 млрд грн, а також борг населення за світло дорівнює близько 15 млрд грн.

Теги: інвестиції Україна Юрій Бондаренко

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