Через великі борги в енергетиці інвестори не прийдуть в галузь для будівництва нових потужностей – експерт

Інвестори не стануть вкладати кошти в українську енергетику, поки в ній є великі борги – експерт

Великі борги в енергетиці заважають залученню інвестицій в галузь для будівництва розподіленої генерації, яка потрібна для балансування енергосистеми. Про це на майданчику Energy Club заявив віцепрезидент Національного комітету міжнародної ради з великих електроенергетичних систем «СІГРЕ-Україна» та генеральний директор ТОВ «НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО» Юрій Бондаренко.

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«Стан нашої енергетики дуже складний, вона розбалансована. Особливо на ринку. Сьогодні підприємства електромереж не будуть під’єднувати просто так нову генерацію. Це складне питання і воно вимагає балансування ринку, бо там борги величезні і інвестори сюди не підуть, доки не розберуться, як вони повернуть свої інвестиції», – сказав він.

Бондаренко додав, що наразі диспетчерам складно балансувати енергосистему через втрату 16 ГВт потужностей внаслідок окупації та обстрілів енергосистеми.

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Він наголосив, що через це українській енергосистемі вже цього року потрібно 400 МВт розподіленої генерації. Така генерація могла б допомагати балансувати до 3 ГВт.

Як приклад Бондаренко навів систему microgrid (електрична мережа з визначеними електричними межами – ред.), яка для України нова і наразі немає нормативно-правової бази для впровадження таких систем. Він підкреслив, що необхідно напрацювати відповідні законодавчі зміни, щоб залучити інвесторів у розвиток розподіленої генерації.

«Ми пропонуємо Міністерству швидко напрацювати нормативні документи. Ми створили експертні групи і вони почали працювати», – додав Бондаренко.

Нагадаємо, наразі борги на ринку електроенергії складають близько 70 млрд грн, а також борг населення за світло дорівнює близько 15 млрд грн.