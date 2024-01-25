У роботі системи «Шлях» та національного оператора «Укрпошта» стався збій

До офіційного сайту «Укртрансбезпека» також тимчасово відсутній доступ

В роботі інформаційної системи «Шлях» стався технічний збій і доступ до системи 25 січня тимчасово відсутній. Про це повідомила Держслужба України з безпеки на транспорті («Укртрансбезпека»).

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«До уваги міжнародних автомобільних перевізників та водіїв. Унаслідок технічного збою в роботі дата-центру тимчасово відсутній доступ до системи «Шлях» та офіційного сайту «Укртрансбезпека», – йдеться в заяві відомства.

В «Укртрансбезпеці» зазначили, що технічний відділ уже розв'язує проблему і система відновить роботу найближчим часом.

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Крім того, національний поштовий оператор «Укрпошта» також повідомив про збій у роботі системи.

«У наших IT-системах відбувся значний технічний збій. Наші спеціалісти активно працюють над усуненням проблеми та відновленням повноцінної роботи, але це може зайняти деякий час», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у відділеннях зараз є можливість видавати посилки та приймати платежі. Надання інших послуг відновиться згодом.

Раніше повідомлялось, що НАК «Нафтогаз Україна» зафіксував масштабну хакерську атаку, внаслідок чого не працюють кол-центр та низка сайтів компаній групи.

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Напередодні Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що у Росії знищено базу даних далекосхідного науково-дослідного центру космічної гідрометеорології «Планета». Вказане російське державне підприємство федерального рівня займається прийомом та обробкою даних із супутників, а також забезпечує відповідною продукцією понад 50 державних суб’єктів: передусім Міністерство оборони, Генеральний штаб та служби МНС РФ.

Також ГУР повідомляв про масштабний збій у роботі великого російського інтернет-провайдера «Акадо-телеком», який стався «внаслідок успішних дій невідомих кіберволонтерів».

Тиждень тому джерела «Главкому» повідомляли, що українські хакери зламали держпідприємство Російської Федерації та викрали документацію на 500 об’єктів російського Міністерства оборони.