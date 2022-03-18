Чи загрожує Україні дефолт. Відповідь Мінфіну

Марченко спрогнозував, як відреагує економіка на війну

Міністр фінансів Сергій Марченко запевнив, що, попри війну, Україні не загрожує дефолт. За його словами, наша держава зможе здійснити всі заплановані виплати. Про це він повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Дефолт Україні не загрожує. По-перше, тому що у нас немає великих виплат. До вересня у нас графік помірних виплат. У вересні є необхідність виплатити $900 млн, це також незначна сума. Тому немає жодних причин про це говорити», – Марченко.

Нагадаємо, рейтингове агентство S&P знизило рейтинг Росії до переддефолтного. Проблеми з платежами Росії пов'язані з міжнародними санкціями через її вторгнення в Україну. Санкції скоротили наявні валютні резерви країни та обмежили її доступ до світової фінансової системи.

Напередодні стало відомо, що РФ сплатила за купонами єврооблігацій: дефолт поки відтерміновується.

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