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Bloomberg озвучило головні загрози для світової економіки у 2025 році

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Bloomberg озвучило головні загрози для світової економіки у 2025 році
На економіку світу чекатимуть як старі, так і нові виклики
фото із відкритих джерел

Bloomberg: Світовим ринкам загрожує поєднання старіння суспільства, технологічних змін та фрагментарної геополітики

Глобальна інфляція залишатиметься головним ризиком для економіки світу у 2025 році. Найбільш небезпечні тенденції назвав колишній голова Центрального банку Швейцарії Філіп Хільдебранд, пише Bloomberg.

«Найбільшою загрозою для світової економіки в наступному році є перспектива того, що інфляція виявиться стійкою. Інфляція не просто липка, а продовжує бути вперто липкою», – заявив колишній глава центрального банку Швейцарії Філіпп Хільдебранд.

За словами колишнього керівника регулятора, найбільші небезпеки чекають на Європу, яка відстає від інших країн з цілої низки питань. «Європа програє в цифровій війні, ми програємо в енергетичній війні, і існує серйозна проблема конкурентоспроможності, яку необхідно вирішити», – попередив Хільдебранд.

Разом із зростанням цін світовим ринкам загрожує поєднання старіння суспільства, технологічних змін та фрагментарної геополітики. Ці чинники призведуть до зростання споживчих цін і вимагатимуть від влади жорстких компромісів, додала віце-голова Blackrock Франсін Лакуа.

«Хоча інфляція явно знизилася, багато в чому завдяки постпандемійним коригуванням, я не думаю, що історію з інфляцією завершено. Найбільший ризик полягає в тому, що ми прокинемося і зрозуміємо, що інфляція не просто зберігається, а продовжує утримуватися», – пояснила вона.

До слова, найбільшою економікою світу мають залишитися США. Такий прогноз зробила британська консалтингова компанія Centre for Economics and Business Research. У своєму новому аналізі 189 країн (CEBR World Economic League Table, WELT 2025), представленому 26 грудня, експерти CEBR заявили: вони очікують, що ВВП, яке генерується на світовому економічному рівні, досягне $110 трлн цього року, а до кінця 15-річного прогнозного періоду, до 2039 року, більше ніж удвічі перевищить цей рівень – до $221 трлн.

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Теги: бізнес Європа гроші інфляція економіка

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