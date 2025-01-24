Надто дорого: румунські фермери відмовляються від вирощування традиційного овоча

Врожай картоплі у Румунії торік становив близько 14,8 тонни з гектара

Незважаючи на зниження пропозиції, попит на картоплю з Румунії продовжує зростати

Дедалі більше румунських фермерів відмовляються від вирощування картоплі через зростання витрат. Вартість насіння останніми роками подвоїлася. Про це пише Euronews.

Робоча сила також стає все дорожчою, тому багато фермерів відмовляються від вирощування цього овочу. За даними Національного інституту статистики, у 2024 році виробництво картоплі в Румунії було найнижчим за останні вісім років, незважаючи на те, що в країні перебуває майже третина картопляних ферм Євросоюзу.

У середньому по ЄС врожайність становить близько 35 тонн картоплі з гектара. При цьому врожай Румунії минулого року становив близько 14,8 тонни. Засуха та спека ще більше посилили ситуацію.

Але, незважаючи на зниження пропозиції, попит продовжує зростати.

За словами фермерів, внутрішнє виробництво покриває лише половину потреб споживачів. В результаті магазини переповнені імпортними товарами, що відбивається на цінах. На ринках кілограм картоплі продається за 5 леїв, тобто близько 1 євро.

В інших країнах ЄС також вирощується менше картоплі. Майже 70% полів блоку зосереджено лише у п'яти країнах: Румунії, Франції, Польщі, Нідерландах та Бельгії.

У період з 2000 по 2023 рік виробництво картоплі в ЄС скоротилося на 27,9 млн. тонн, що відповідає падінню на 36,7%. Особливо сильно – у Польщі, звідки Румунія імпортує значну частку овочів.

До слова, в Україні знову зросли ціни на моркву. Наразі морква коштує по 25-33 грн/кг ($0,59-0,78/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.