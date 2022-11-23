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Чому після ракетної атаки по Україні зникло світло у Молдові: роз’яснення «Укренерго»

Надія Клочко
glavcom.ua
Чому після ракетної атаки по Україні зникло світло у Молдові: роз’яснення «Укренерго»
Сьогодні Молдова залишилася без електропостачання
фото з відкритих джерел

Україна наразі не здійснює експорт електроенергії в жодну країну

У Молдові після масованого ракетного удару РФ по Україні сталося відключення світла через стрибок частоти у спільній з нашою державою мережі. Про це повідомляє «Укренерго».

«Наслідки ракетних атак Росії по Україні відчула Молдова. Через російські атаки відбувся стрибок частоти в нашій технічно спільній енергомережі, який спричинив втрату зв’язку Молдови з електричною мережею Європи, звідки країна отримує частку електричної енергії», - йдеться в повідомленні.

У компанії наголошують, що Україна не здійснює експорт електроенергії в жодну країну від 11 жовтня, зокрема і до Молдови.

Раніше президентка Молдови Майя Санду прокоментувала відключення світла і наголосила, що путінському режиму не можна довіряти.

Міністерство закордонних справ Молдови викликало російського посла після обстрілів української критичної інфраструктури, в зв'язку з чим опинилася без світла і частина Молдови.

Як відомо, сьогодні, 23 листопада, українські міста знову зазнали ракетної атаки з боку Росії. Деякі міста, включаючи Одесу, залишилися без електрики через попадання ракет до об'єктів енергетичної інфраструктури. Також без електропостачання залишилася також Молдова.

Внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії. 

Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

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Теги: електроенергія Молдова війна Укренерго

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