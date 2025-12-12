Європейці влаштували протест у піжамах на вокзалах

Європейці вимагають інвестицій у залізниці

Європейці організовують незвичайну акцію протесту на вокзалах, вимагаючи збільшити інвестиції у європейську мережу нічних поїздів. Причиною стало різке скорочення міжнародних залізничних перевезень, що змушує все більше людей обирати авіацію, що є більш шкідливим для клімату. Про це пише «Главком» із посиланням на euronews.com.

Перебої в роботі очікуються сьогодні, 12 грудня, майже на десятці великих залізничних вокзалів.

Три кліматичні організації оголосили про загальноєвропейську акцію у відповідь на «різке» скорочення міжнародних залізничних перевезень. За їхніми словами, сьогодні мандрівники мають набагато менше варіантів, ніж у 1970-х роках, оскільки старі маршрути закривають. Це збіглося з підтвердженням від австрійського національного оператора ÖBB: нічний поїзд Париж-Відень, запущений лише у грудні 2021 року, буде скасований цього місяця після того, як французький уряд припинив фінансування.

Активісти також попереджають: інші ключові сполучення, наприклад, поїзд Лісабон-Мадрид та маршрути між південною і північною Європою, вже багато років «відсутні або перебувають під загрозою».

Акцію організовують Back-on-Track Europe, Stay Grounded Network та Aterra. Активісти прийдуть на багатолюдні вокзали у піжамах.

Учасників просять приносити банери і танцювати під музику, підготовлену DJs for Climate Action, у форматі «тихої дискотеки» (за допомогою навушників). Їх також закликають спілкуватися з людьми на вокзалі та питати, куди б вони хотіли подорожувати нічним поїздом.

Організаторів попереджають про можливу протидію поліції чи охорони, і радять пояснювати, що акція – це «коротке мистецьке дійство», яке не завдасть шкоди.

До слова, у Латвії обговорюють можливість повного демонтажу залізничних колій, що ведуть до кордону з Росією. Остаточні висновки уряд планує оприлюднити на початку 2026 року.