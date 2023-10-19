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Голова Державної аудиторської служби прокоментувала конфлікт із КБ «Луч»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Голова Державної аудиторської служби прокоментувала конфлікт із КБ «Луч»
Басалаєва заявила, що ніхто не збирався «воювати» з держпідприємством
фото з відкритих джерел

Голова ДАСУ стверджує, що приводом для перевірки стали звернення правоохоронних органів

Держпідприємство КБ «Луч», що випускає критичні для армії види озброєння, звернулося до уряду з приводу перевірок Державної аудиторської служби України (ДАСУ), що загрожує зупинкою виробництва. Проте голова служби Алла Басалаєва висловила у інтерв’ю Forbes зовсім іншу позицію щодо цього питання.

Басалаєва підкреслила, що ніхто не збирався «воювати» з КБ «Луч», і додала, що це держпідприємство – такий самий об’єкт контролю, як і решта 400, що закріплені за ДАСУ. Басалаєва зазначила, що «Луч» включили до плану відповідно до наказу від 20 червня 2023 року, а не через їхні медійні виступи. Також, за її словами, на «Луч» вийшли за зверненнями правоохоронних органів від 29 листопада і 19 грудня 2022 року.

Зокрема, у межах досліджуваних ДАСУ епізодів у Міноборони правоохоронці дають свою оперативну оцінку і просять перевірити певні факти. Басалаєва зазначила, що служба була в процесі ревізій, упродовж яких отримували запити про необхідність перевірок, але через їхню велику кількість «Луч» відклали до вересня 2023 року.

«Нас їхній прибуток турбує в останню чергу. Нас турбує ефективне використання бюджетних коштів. Вони є виконавцем великої бюджетної програми, яка окремо фінансується урядом. Я ще не встигла нічого там побачити. А вони кажуть, що ми вже тричі до них приходили. Хоча насправді попередня ревізія «Луча» була ще у 2013 році», – підкреслила голова ДАСУ.

Варто додати, що 5 жовтня КБ «Луч» звернулось до Кабміну з приводу дій та висновків ДАСУ. Держпідприємство повідомило, що через 10 днів після його публічного звернення, 29 вересня служба розпочала ревізію «окремих питань» діяльності КБ «Луч», у тому числі щодо включення прибутку до складу ціни на нашу продукцію.

Держпідприємство наголосило у своєму зверненні, що вимога ДАСУ щодо повернення прибутку є критичною для діяльності підприємства та ставить під питання виживання оборонно-промислового комплексу загалом.

Нагадаємо, нова керівниця Держаудитслужби Алла Басалаєва в інтерв’ю «Главкому» вперше пролила світло на масштаби зловживань у секторі держзакупок під час війни. Головний ревізор країни розкрила типові схеми і пояснила, як їх зруйнувати. Та, зі слів Басалаєвої, закупівлі в армії точно не можуть претендувати на статус найкорумпованіших. «Мільярди летять у прірву» і в інших секторах.

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Теги: Міноборони озброєння Forbes Держаудитслужба Алла Басалаєва

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