Голова Державної аудиторської служби прокоментувала конфлікт із КБ «Луч»
Голова ДАСУ стверджує, що приводом для перевірки стали звернення правоохоронних органів
Держпідприємство КБ «Луч», що випускає критичні для армії види озброєння, звернулося до уряду з приводу перевірок Державної аудиторської служби України (ДАСУ), що загрожує зупинкою виробництва. Проте голова служби Алла Басалаєва висловила у інтерв’ю Forbes зовсім іншу позицію щодо цього питання.
Басалаєва підкреслила, що ніхто не збирався «воювати» з КБ «Луч», і додала, що це держпідприємство – такий самий об’єкт контролю, як і решта 400, що закріплені за ДАСУ. Басалаєва зазначила, що «Луч» включили до плану відповідно до наказу від 20 червня 2023 року, а не через їхні медійні виступи. Також, за її словами, на «Луч» вийшли за зверненнями правоохоронних органів від 29 листопада і 19 грудня 2022 року.
Зокрема, у межах досліджуваних ДАСУ епізодів у Міноборони правоохоронці дають свою оперативну оцінку і просять перевірити певні факти. Басалаєва зазначила, що служба була в процесі ревізій, упродовж яких отримували запити про необхідність перевірок, але через їхню велику кількість «Луч» відклали до вересня 2023 року.
«Нас їхній прибуток турбує в останню чергу. Нас турбує ефективне використання бюджетних коштів. Вони є виконавцем великої бюджетної програми, яка окремо фінансується урядом. Я ще не встигла нічого там побачити. А вони кажуть, що ми вже тричі до них приходили. Хоча насправді попередня ревізія «Луча» була ще у 2013 році», – підкреслила голова ДАСУ.
Варто додати, що 5 жовтня КБ «Луч» звернулось до Кабміну з приводу дій та висновків ДАСУ. Держпідприємство повідомило, що через 10 днів після його публічного звернення, 29 вересня служба розпочала ревізію «окремих питань» діяльності КБ «Луч», у тому числі щодо включення прибутку до складу ціни на нашу продукцію.
Держпідприємство наголосило у своєму зверненні, що вимога ДАСУ щодо повернення прибутку є критичною для діяльності підприємства та ставить під питання виживання оборонно-промислового комплексу загалом.
Нагадаємо, нова керівниця Держаудитслужби Алла Басалаєва в інтерв’ю «Главкому» вперше пролила світло на масштаби зловживань у секторі держзакупок під час війни. Головний ревізор країни розкрила типові схеми і пояснила, як їх зруйнувати. Та, зі слів Басалаєвої, закупівлі в армії точно не можуть претендувати на статус найкорумпованіших. «Мільярди летять у прірву» і в інших секторах.
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