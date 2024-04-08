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Аномальне тепло та грози: метеоролог розповіла про погоду в Україні до кінця весни

Ірина Міллер
glavcom.ua
Аномальне тепло та грози: метеоролог розповіла про погоду в Україні до кінця весни
У травні в Україні переважатимуть більш високі температури, ніж зазвичай
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Експерт не виключила небезпечні погодні явища, які можуть спостерігатися в Україні впродовж весни

Наразі ми маємо в Україні достатньо теплу весну, яка навіть принесла температурні рекорди. Але якої погоди очікувати українцям далі? Про це в коментарі УНІАН розповіла кандидат географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

Погода у квітні

За словами експерта, квітень цього року очікується дуже теплий. Середня за місяць температура повітря в різних центрах коливається, в прогнозах може бути від двох градусів вище норми до чотирьох і більше.

«Тобто це говорить про те, що квітень у нас може бути досить теплий. Температура повітря буде вищою за норму на два, а то навіть чотири градуси – це середня за місяць», – каже Віра Балабух.

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Вона додала, що, коли ми говоримо «на місяць», можна сказати лише, на скільки ця температура повітря може бути вищою чи нижчою за кліматичну норму. І відповідно, те саме стосується і опадів. Їх у квітні 2024 очікується в межах норми. 

«Це те, що можна взяти з прогнозів на місяць. Тут немає прогнозів явищ. Ми навіть не можемо сказати, як температура повітря буде розподілятися протягом місяця», – каже експерт. Але, за її словами, якщо ми говоримо, що середня за місяць температура очікується вище за норму на два, навіть чотири градуси, це значить, що більшість днів протягом місяця будуть значно теплішими, ніж зазвичай.

«При цьому, я дивлюся, є дані «Коперникуса» і за цими даними, найбільш аномальною може бути погода з 8 квітня. Цей тиждень очікуються найбільші аномалії температури повітря», – повідомила Віра Балабух.

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Також експерт не виключила й небезпечні погодні явища, які можуть спостерігатися в Україні впродовж весни, як, наприклад, нещодавній буревій.

«Насправді досить сильні, скажімо, пориви вітру спостерігалися. Але це й не дивно, тому що, вибачте, якщо у нас температура повітря 1 і навіть 2 квітня сягала 25-ти, а місцями навіть 29-ти градусів, і після цього вона знизилася на 15 градусів, прийшла інша повітряна маса з півночі, на зміну субтропічним і тропічним повітряним масам прийшли арктичні і атлантичні повітряні маси з різними характеристиками… Ми спостерігали такі дуже сильні вітри, пориви вітру сягали більше 20 метрів за секунду. Грози, шквали місцями», – нагадала метеоролог.

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За її словами, небезпечні явища погоди можливі й надалі.

«Якщо ми говоримо про цей період, за такої температури повітря, за таких умов, у нас можуть виникати вже зараз місцями грози, які можуть супроводжуватися і шквалом, і градом, і зливами», – говорить Віра Балабух. 

Погода у травні

У травні в Україні переважатимуть більш високі температури, ніж зазвичай характерні для цього місяця.

«Але якщо квітень очікується на два-чотири градуси вище за норму, то температура в травні може бути не настільки аномально високою, як у квітні. Але усе одно і травень очікується теплий», – прогнозує Віра Балабух.

Погода на Великдень

Наразі, за словами експерта, не можна сказати, якою температура буде в певний день.

«Ми говоримо тільки про середню за місяць. А якою вона буде 5-го, 10-го чи 20-го – ми можемо знати лише за п’ять діб, з точністю, не більше п’яти діб. Те, що ви дивитеся в інтернеті, на різних сайтах, наприклад, і за 10, і за 15, і за місяць розписують якісь значення температури, малюють крапельки води, – це ще не той прогноз, на який треба звертати увагу», - пояснує фахівець.

За її словами, довіряти точним прогнозам можна до п’яти діб. «А після п’яти діб ми дивимося на тенденції, що у нас там: підвищення, зниження температури. І можна навіть не звертати увагу, яку циферку там малює чисельна модель», – резюмувала метеоролог.

Нагадаємо, у Києві у неділю, 31 березня, зафіксували рекорд максимальної температури повітря і рекордну середньодобову температуру повітря. Як повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, за даними спостережень, 31 березня у столиці максимальна температура повітря досягла 25,3°С, що на 2,9°С вище попереднього рекордного показника для цього дня 1968 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 16,9°С, що перевищило попередній рекордний показник 1968 року на 1,6°С. За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 23 травня.

Раніше фахівчиня «Укргідрометцентру» розповіла, як погода впливає на хід війни. За словами фахівчині, спеціалісти у галузі метеорології задіяні в зоні бойових дій для складання прогнозів погоди для військових. «Цим займаються спеціально навчені військові метеорологи, які підпорядковуються військовому гідрометцентру. Без прогнозу погоди неможливе ефективне планування та реалізація жодної військової операції. Він потрібен не лише авіації та флоту, а й розвідці, піхоті, важкій артилерії», – сказала Олена Палагнюк.

Теги: Україна повітря буревій весна травень погода

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