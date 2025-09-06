Головна Країна Події в Україні
«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на поїзди з Ужгорода до ЄС

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на поїзди з Ужгорода до ЄС
З введенням нового розкладу в грудні будуть передбачені зручні стикування з внутрішніми поїздами, зокрема нічними
фото: Укрзалізниця

Квитки на ці міжнародні рейси можна придбати через офіційний застосунок та на сайті «Укрзалізниці»

З 12 вересня 2025 року «Укрзалізниця» запускає прямі пасажирські поїзди європейською колією з Ужгорода до Братислави, Відня та Будапешта. Продаж квитків на ці рейси стартував 5 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Нові міжнародні маршрути дозволять пасажирам подорожувати до міст ЄС без пересадок. «Укрзалізниця» пропонує два основних напрямки:

  • Поїзд №961/618 «Ужгород – Братислава»: відправлення з Ужгорода о 8:09, прибуття до Братислави о 18:33. Зворотний рейс №617/964 відправлятиметься з Братислави об 11:27 і прибуватиме до Ужгорода о 22:35.
  • Поїзд №146 «Ужгород – Будапешт – Відень»: відправлення з Ужгорода о 8:09, прибуття до Будапешта о 14:20 та до Відня о 17:20. Зворотний маршрут №143 «Відень – Будапешт – Ужгород» вирушатиме з Відня о 10:42, прибуватиме до Будапешта о 13:19, а до Ужгорода – о 22:35.

Квитки на ці міжнародні рейси можна придбати через офіційний застосунок та на сайті «Укрзалізниці», а також на вебсайтах угорських та словацьких залізниць.

Зазначається, що з введенням нового розкладу в грудні будуть передбачені зручні стикування з внутрішніми поїздами, зокрема нічними. Це дозволить, наприклад, пасажирам з Києва дістатися до Ужгорода вранці, щоб потім без пересадок продовжити подорож до Європи.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» оновила дані про рух поїздів у зв'язку зі стихією у Центральній Європі. Про це повідомляється на сторінці компанії в телеграмі. Крім того, з технічних причин на перегоні між Захонню і Тужером для рейсів 146 Чоп–Будапешт і 644 Дебрецен–Мукачево налагоджено автобусний трансфер, працюють угорські координатори.

Теги: Укрзалізниця Європа потяг

