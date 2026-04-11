Повернення до нижчих прайс-кепів йде врозріз із реальною ситуацією в енергосистемі – ЗМІ

Експерти ставлять під сумнів незалежність Регулятора у питаннях цінової політики

Національний енергорегулятор не продовжив дію підвищених прайс-кепів, попри потребу ринку в умовах дефіциту електроенергії. Про це йдеться у матеріалі LB.ua з посиланням на експертів та урядові джерела.

За даними джерел, у Регуляторі готували нове рішення щодо підвищення прайс-кепів, однак воно так і не було винесене на розгляд.

«Документ про нове підвищення граничних цін готували, але він так і не дійшов до розгляду», – зазначають журналісти.

Причини цього залишаються невідомими – йдеться або про технічну помилку, або про свідоме затягування процесу. Водночас експерти ставлять під сумнів незалежність Регулятора у питаннях цінової політики.

«Роками в нас ретельно формувався міф, що НКРЕКП – незалежний орган… Однак це неправда», – заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

У матеріалі наголошується, що рішення щодо прайс-кепів безпосередньо впливає на можливості імпорту електроенергії та стабільність енергосистеми, тому їхня своєчасність і обґрунтованість є критично важливими для ринку.

Нагадаємо, дія рішення про підвищення граничних цін завершилася наприкінці березня, після чого прайс-кепи були знижені, хоча ситуація в енергосистемі залишалася складною.