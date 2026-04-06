Унаслідок атаки ворога Славутич залишився без світла

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Унаслідок атаки ворога Славутич залишився без світла
Через знеструмлення у Славутичі розгорнуто Пункти незламності
фото: Суспільне

Вся критична інфраструктура міста  вже переведена на резервне живлення

Уранці 6 квітня ворог здійснив чергову атаку на енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок удару місто Славутич тимчасово залишилося без електропостачання, що зачепило близько 21 тисячі мешканців. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник, інформує «Главком».

«Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики одразу розпочнуть відновлення. Як і завжди – працюватимуть швидко й самовіддано, щоб повернути світло в кожен дім», – зазначив він.

Вся критична інфраструктура вже переведена на резервне живлення. Є вода, працюють соціальні заклади – на генераторах. Зв’язок та інтернет залишаються стабільними.

У місті розгорнуто Пункти незламності. Вони працюють у посиленому режимі й готові надати допомогу, можливість підзарядити гаджети та зігрітися всім, хто цього потребує.

Нагадаємо, цієї ночі російські терористи вдарили також по житлових будинках в Одесі. У Приморському районі пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс та сім приватних будинків. Комунальні служби розчищають території та закривають віконні отвори. У Київському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених об’єктів. Постраждав один багатоповерховий будинок, пʼять приватних будинків, приватний дошкільний заклад, магазин та 27 автомобілів. Через атаку у ніч на 6 квітня значних руйнувань зазнав енергетичний об'єкт в Одеській області. Через це без світла залишилися майже 17 тис. родин. 

До слова, у ніч на 6 квітня російські окупанти здійснили атаку на Чернігівську область. Під ударом опинився Новгород-Сіверський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено енергооб'єкт.

Читайте також

Дим на місці влучань внаслідок обстрілу Житомирщини 3 квітня 2026 року
На Житомирщині через російський удар загинула людина, є поранені
3 квiтня, 13:26
Академік Микола Колбун раптово зник у березні 2022 року під час російської окупації
Зникнення академіка Колбуна в Бучі: зловмисники організували полювання за спадком вченого
31 березня, 12:35
Правоохоронці фіксують воєнні злочини РФ
Значні руйнування інфраструктури. Окупанти обстріляли Сумщину пів сотні разів
26 березня, 07:17
Відключень світла 25 березня 2026 року не буде? Гарні новини від «Укренерго»
Відключень світла 25 березня 2026 року не буде? Гарні новини від «Укренерго»
24 березня, 20:24
Росіни завдали повторного удару по Сумах та поцілили у рятувальників
Окупанти вдарили по рятувальниках у Сумах (фото)
22 березня, 10:42
Причина застосування обмежень – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак
«Укренерго» повідомило про складну ситуацію в енергосистемі 18 березня
18 березня, 12:31
Внаслідок подвійного зіткнення травми різного ступеня тяжкості отримали пішохід та 15-річний пасажир мотоцикла Spark
У Макарові 18-річний мотоцикліст збив пішохода та влетів у інший мотоцикл
17 березня, 16:44
У рейсовому автобусі Бурлук – Харків перебували 15 пасажирів
Харківщина: окупанти вдарили по рейсовому автобусу, є жертви
13 березня, 12:41
Експорт відбувається лише у години профіциту і становить десятки мегаватів
Україна експортує незначні обсяги електроенергії для балансування енергосистеми – ІСС Ukraine
7 березня, 14:37

Унаслідок атаки ворога Славутич залишився без світла
Унаслідок атаки ворога Славутич залишився без світла
Свириденко проти Кличка. Дві програми підготовки київських багатоповерхівок до зими
Свириденко проти Кличка. Дві програми підготовки київських багатоповерхівок до зими
У Києві 7-11 квітня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві 7-11 квітня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У столиці приспущено головний прапор країни
У столиці приспущено головний прапор країни
Проїзд з Ірпеня до Києва подорожчав до 80 грн: пасажири нарікають на відсутність альтернативи
Проїзд з Ірпеня до Києва подорожчав до 80 грн: пасажири нарікають на відсутність альтернативи
Низка поїздів затримується через травмування людини у Броварах: перелік рейсів
Низка поїздів затримується через травмування людини у Броварах: перелік рейсів

Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Сьогодні, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Сьогодні, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
