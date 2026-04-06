Унаслідок атаки ворога Славутич залишився без світла

Вся критична інфраструктура міста вже переведена на резервне живлення

Уранці 6 квітня ворог здійснив чергову атаку на енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок удару місто Славутич тимчасово залишилося без електропостачання, що зачепило близько 21 тисячі мешканців. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник, інформує «Главком».

«Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики одразу розпочнуть відновлення. Як і завжди – працюватимуть швидко й самовіддано, щоб повернути світло в кожен дім», – зазначив він.

Вся критична інфраструктура вже переведена на резервне живлення. Є вода, працюють соціальні заклади – на генераторах. Зв’язок та інтернет залишаються стабільними.

У місті розгорнуто Пункти незламності. Вони працюють у посиленому режимі й готові надати допомогу, можливість підзарядити гаджети та зігрітися всім, хто цього потребує.

Нагадаємо, цієї ночі російські терористи вдарили також по житлових будинках в Одесі. У Приморському районі пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс та сім приватних будинків. Комунальні служби розчищають території та закривають віконні отвори. У Київському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених об’єктів. Постраждав один багатоповерховий будинок, пʼять приватних будинків, приватний дошкільний заклад, магазин та 27 автомобілів. Через атаку у ніч на 6 квітня значних руйнувань зазнав енергетичний об'єкт в Одеській області. Через це без світла залишилися майже 17 тис. родин.

До слова, у ніч на 6 квітня російські окупанти здійснили атаку на Чернігівську область. Під ударом опинився Новгород-Сіверський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено енергооб'єкт.