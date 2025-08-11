Головна Київ Новини
Чому «вибухає» консервація та яку сіль краще купляти для домашніх заготовок

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Чому «вибухає» консервація та яку сіль краще купляти для домашніх заготовок
Консервація – це популярний в Україні метод збереження продуктів
фото: Freepik

Як виявилося, імпортна сіль часто поступається за якістю вітчизняній

Після повномасштабного вторгнення РФ Україна втратила основного постачальника солі – «Артемсіль», яка опинилась в окупації. На полицях магазинів з'явилися імпортні аналоги солі з Туреччини, Єгипту та Румунії. Однак, як виявилося, ця сіль часто поступається за якістю вітчизняній. Це особливо помітно під час консервації, адже домішки у складі солі можуть зіпсувати заготовки на зиму. Про це повідомляє «Главком». 

Зокрема, доктор хімічних наук, професор Олег Юрченко, та директорка Державного науково-дослідного і проєктного інституту основної хімії (НІОХІМ) Ірина Довгалюк, радять віддавати перевагу виварній солі, а не кам'яній.

Причини низької якості імпортної солі

Залежно від родовища, сіль може містити різні домішки, зокрема глину або вапняки. Артемівське родовище було одним із найчистіших у світі, де концентрація натрію хлору сягала 98-99%. В інших родовищах сіль потребує додаткового очищення, яке виробники не завжди виконують якісно. Ці домішки є лужними і можуть нейтралізувати кислоту, яка є природним консервантом під час квашення, що може зіпсувати консервацію.

«Залежно від того, де добувають сіль, її хімічний склад відрізняється. І відрізнятись він може дуже сильно. Звичайно, чиста сіль – це натрій хлор, але у природі вона рідко буває в чистому вигляді. Тож має багато як органічних, так і неорганічних домішок. При виробництві використовують різні способи очищення, тому виходить різний склад», – каже доктор хімічних наук, професор Олег Юрченко.

Науковець радить звертати увагу на країну походження солі. За його словами, варто уникати солі з Туреччини, бо вона «брудна». Натомість якщо на Прикарпатті знову почнуть видобувати сіль, вона буде суттєво кращої якості.

«З того, що є найкраще нині на ринку, – це Дрогобицька сіль. Це випарна сіль, до неї нічого не додають, тож  там найменша кількість добавок» , – зазначає директорка Державного науково-дослідного і проєктного інституту основної хімії (НІОХІМ) Ірина Довгалюк.

Науковиця радить використовувати виварну сіль, а не кам’яну саме через те, що в останній можуть бути залишки породи.

«Здається, ці 3 – 4% домішок ролі не грають. Однак коли ми намагаємось заквасити огірки чи капусту, має утворитися кислота, яка є природним консервантом. Натомість ці вапняки чи глини – це лужне середовище. Вони дають реакцію і відбувається  нейтралізація кислоти. Тому якість солі відіграє важливу роль», – каже вона.

Дрогобицька сіль – найкращий варіант

За словами Ірини Довгалюк, найкращою на ринку є Дрогобицька сіль. Це виварна сіль, яка має найменшу кількість добавок, оскільки до неї нічого не додають. Дрогобицька солеварня, що працює з XIV століття, нарощує потужності й у 2024 році виварила 678,3 т солі. Хоча це не порівняти з обсягами «Артемсолі» (до 7 млн тонн на рік), Дрогобицька сіль уже з'явилася на прилавках торгових мереж.

Дрогобицька виварна кухонна сіль, 750г
Дрогобицька виварна кухонна сіль, 750г
фото: мережа супермаркетів «Сільпо»

Купити дрогобицьку сіль можна у столичних супермаркетах. Зокрема, у мережі «Сільпо» упаковка вагою 750 гр коштує 39.99 грн.

Варто додати, що ще у минулому році у Дрогобичі було виявлено факт продажу фальсифікованої партії дрогобицької солі. Про це повідомила адміністрація Дрогобицького солевиварювального заводу, отримавши інформацію від споживачів, які начебто придбали підробку на місцевому ринку.

«Ця сіль продається в упаковці, схожій на нашу продукцію «Дрогобицька сіль йодована», але на ній відсутня дата виробництва. Такий товар є підробкою і може становити загрозу для вашого здоров’я. Просимо вас бути вкрай уважними при купівлі солі та перевіряти, щоб на упаковці була вказана дата виробництва», – заявила адміністрація сільзаводу.

Зазначається, що фальсифікована сіль є сірою та кам’янистою на вигляд.

Фальсифікована дрогобицька сіль
Фальсифікована дрогобицька сіль
фото: tvoemisto.tv

Як повідомляв «Главком», відновлення виробництва солі також планують у Долині на Івано-Франківщині. Там теж видобуватимуть виварну сіль. Це родовище солі є одним із найстаріших в Україні – тут видобували сіль ще з десятого століття. Нарешті, після десятиліть занепаду, є надія на повернення колишньої слави Долинській солі.

Натомість на Тереблянському родовищі на Закарпатті видобувають саме кам'яну сіль, і роботи там наразі зупинено через конфлікт інвесторів.

Нагадаємо, що найбільше в Європі підприємство з солевидобутку ДП «Артемсіль» через бойові дії зупинило роботу у квітні 2022 року. Запас готової продукції вивезли того ж місяця.

Улітку 2022 року пачка «Артемсолі» зникла з полиць великих продуктових мереж. Усе тому, що окупанти вщент знищили підприємство, а цехи та обладнання згоріли.

