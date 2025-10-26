Українська пілотеса Boieng-737 спростувала міфи про свою професію

Юлія спростувала міф про те, що пілоти та бортпровідники не можуть мати сім’ю

Пілоти дуже уважно ставляться до свого здоров’я, адже саме від нього залежить ліцензія та робота

29-річна пілотеса Юлія Слободянюк стала однією з небагатьох жінок в Україні, які керують пасажирським літаком Boieng-737. Як інформує «Главком», в інтерв’ю на YouTube-каналі Luki вона спростувала популярні міфи про роботу пілотів.

«Існує міф, що турбулентність може спричинити серйозні пошкодження літака. Це неправда. Єдине, що може трапитися, якщо людина не пристебнулася паском безпеки – у такому разі можна отримати травму. Але сам літак не розвалиться – 100%», – наголосила Юлія Слободянюк.

Юлія спростувала ще один міф – про те, що пілоти та бортпровідники не можуть мати сім’ю або народжувати дітей.

«Я маю дитину. Так, робота впливає на здоров’я – через опромінення, перепади тиску, шум у кабіні, сухе повітря. Але це не настільки критично, як часто описують у ЗМІ», – сказала пілотеса.

Вона наголосила, що пілоти дуже уважно ставляться до свого здоров’я, адже саме від нього залежить ліцензія та робота.

«Ми проходимо медкомісію щороку. Якщо не пройдеш – втратиш право літати. Перевіряють усе: і фізичний стан, і психічне здоров’я. У будь-який момент можуть протестувати на алкоголь чи наркотики. Ми це сприймаємо відповідально», – підкреслила Юлія Слободянюк.

