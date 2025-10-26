Головна Країна Суспільство
Українська пілотеса Boieng-737 спростувала міфи про свою професію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Українська пілотеса Boieng-737 спростувала міфи про свою професію
Юлія спростувала міф про те, що пілоти та бортпровідники не можуть мати сім’ю
фото: скріншот із відео

Пілоти дуже уважно ставляться до свого здоров’я, адже саме від нього залежить ліцензія та робота

29-річна пілотеса Юлія Слободянюк стала однією з небагатьох жінок в Україні, які керують пасажирським літаком Boieng-737. Як інформує «Главком», в інтерв’ю на YouTube-каналі Luki вона спростувала популярні міфи про роботу пілотів.

«Існує міф, що турбулентність може спричинити серйозні пошкодження літака. Це неправда. Єдине, що може трапитися, якщо людина не пристебнулася паском безпеки – у такому разі можна отримати травму. Але сам літак не розвалиться – 100%», – наголосила Юлія Слободянюк.

Юлія спростувала ще один міф – про те, що пілоти та бортпровідники не можуть мати сім’ю або народжувати дітей.

«Я маю дитину. Так, робота впливає на здоров’я – через опромінення, перепади тиску, шум у кабіні, сухе повітря. Але це не настільки критично, як часто описують у ЗМІ», – сказала пілотеса.

Вона наголосила, що пілоти дуже уважно ставляться до свого здоров’я, адже саме від нього залежить ліцензія та робота.

«Ми проходимо медкомісію щороку. Якщо не пройдеш – втратиш право літати. Перевіряють усе: і фізичний стан, і психічне здоров’я. У будь-який момент можуть протестувати на алкоголь чи наркотики. Ми це сприймаємо відповідально», – підкреслила Юлія Слободянюк.

Нагадаємо, у небі над США стався інцидент, який авіаційні експерти вже назвали одним із найзагадковіших за останні роки. Пасажирський літак United Airlines Boeing 737 MAX 8, що виконував рейс UA1093 із Денвера до Лос-Анджелеса, був змушений екстрено приземлитися в Солт-Лейк-Сіті через тріщину на лобовому склі кабіни пілотів. Один із членів екіпажу отримав легкі травми.

Також рік тому в ЗСУ з’явився незвичайний бойовий підрозділ – ескадрилья Як-52, легких спортивно-тренувальних літаків. Ці літачки «мобілізували» з цивільної авіації для боротьби з безпілотниками-розвідниками, а віднедавна вони підіймаються в небо на полювання за «шахедами».

