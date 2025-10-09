Головна Світ Соціум
Як підвищити народжуваність? Президент Південної Кореї висунув пропозицію

Ірина Озтурк
Південна Корея побила світовий антирекорд за рівнем народжуваності
Президент Південної Кореї запропонував працювати менше, щоб підвищити народжуваність

Президент Південної Кореї запропонував працювати менше, щоб підвищити народжуваність. У Південній Кореї зафіксовано найнижчу народжуваність у світі: в середньому на одну жінку припадає лише 0,75 дитини. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

Президент країни Лі Чже Мен заявив, що тенденція із низькою народжуваністю загрожує економіці та соціальній системі, і запропонував радикальний захід – скоротити робочий тиждень до чотирьох з половиною днів.

За словами глави держави, країні потрібен «сміливий політичний поворот до сталого балансу між роботою та особистим життям».

Президент послався на дослідження, яке показало, що саме тривалий робочий день заважає молодим людям поєднувати кар'єру та родину. Нині середній південнокореєць працює 1874 години на рік – на 130 годин більше, ніж у середньому країнам Організації економічного співробітництва та розвитку.

Лі Чже Мен планує до 2030 року скоротити робочий час з 40 до 36 годин на тиждень без втрати зарплати, а в перспективі – запровадити чотириденний робочий тиждень. Уряд створює робочу групу, яка має розробити план реформи та систему субсидій для компаній.

Профспілки підтримали ініціативу, назвавши її «єдиним ключем до вирішення демографічної кризи». Бізнес же попереджає про ризики для економіки: Банк Кореї знизив прогноз зростання ВВП до 0,8% мінімуму з часів азіатської кризи 1998 року.

Нагадаємо, Організація Обʼєднаних Націй заявила, що низькі показники народжуваності у світі не пов’язані з тим, що молодь масово відмовляється від батьківства, як вважалося. Люди хочуть мати дітей, але стикаються з перешкодами, які не дають цього зробити.

Раніше влада Китаю запровадила щорічну виплату в $500 заради підняття демографії. Уряд КНР платитиме родинам по 3600 юанів на кожну дитину віком до трьох років. Цей захід встановили, щоб стимулювати народжуваність у країні. Планується, що виплата торкнеться родин, у яких діти народилися в період з 2022 по 2024 рік. Очікується, що цей захід торкнеться понад 20 млн сімей.

Як підвищити народжуваність? Президент Південної Кореї висунув пропозицію
