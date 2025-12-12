В Україні зменшилось виробництво яловичини

Сільгосппідприємства скоротили обсяги забою до 106,9 тис. тонн

В Україні в січні-жовтні 2025 року обсяги забою великої рогатої худоби (ВРХ) на м`ясо яловичини в господарствах усіх категорій становили 286,2 тис. тонн, що на 8% менше відносно аналогічного періоду 2024 року. Про це повідомляє Open4business.

Галузева асоціація уточнила, що у сільгосппідприємствах обсяги забою ВРХ скоротилися до 106,9 тис. тонн (-3%), а в господарствах населення – до 179,3 тис. тонн (-11%) порівняно з січнем-жовтнем 2024 року.

Найбільше (57%) було реалізовано на забій ВРХ на сільгосппідприємствах у Київській (15,41 тис. тонн), Полтавській (13,33 тис. тонн), Черкаській (11,72 тис. тонн), Вінницькій (9,73 тис. тонн) і Чернігівській (9,36 тис. тонн) областях.

Нагадаємо, що за підсумками дев'яти місяців 2025 року обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні зменшився на 14% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Індекс сільськогосподарської продукції в Україні за перші дев'ять місяців поточного року склав 86,0% від показників 2024 року. Спад виробництва спостерігається як в рослинництві, де виробництво скоротилося на 6,4%, так і в тваринництві, де зниження склало 4,4%.

До слова, станом на кінець II кварталу 2025 року в Україні зареєстровано 82,9 тис. сільськогосподарських компаній. Безумовний лідер – Київ, де зареєстровано 11,9 тис. агрокомпаній (14,3% від загальної кількості).