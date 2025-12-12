Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

В Україні зменшилось виробництво яловичини

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
В Україні зменшилось виробництво яловичини
Обсяги забою на підприємствах зменшилися
фото з відкритих джерел

Сільгосппідприємства скоротили обсяги забою до 106,9 тис. тонн

В Україні в січні-жовтні 2025 року обсяги забою великої рогатої худоби (ВРХ) на м`ясо яловичини в господарствах усіх категорій становили 286,2 тис. тонн, що на 8% менше відносно аналогічного періоду 2024 року. Про це повідомляє Open4business.

Галузева асоціація уточнила, що у сільгосппідприємствах обсяги забою ВРХ скоротилися до 106,9 тис. тонн (-3%), а в господарствах населення – до 179,3 тис. тонн (-11%) порівняно з січнем-жовтнем 2024 року. 

Найбільше (57%) було реалізовано на забій ВРХ на сільгосппідприємствах у Київській (15,41 тис. тонн), Полтавській (13,33 тис. тонн), Черкаській (11,72 тис. тонн), Вінницькій (9,73 тис. тонн) і Чернігівській (9,36 тис. тонн) областях.

Нагадаємо, що за підсумками дев'яти місяців 2025 року обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні зменшився на 14% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Індекс сільськогосподарської продукції в Україні за перші дев'ять місяців поточного року склав 86,0% від показників 2024 року. Спад виробництва спостерігається як в рослинництві, де виробництво скоротилося на 6,4%, так і в тваринництві, де зниження склало 4,4%.

До слова, станом на кінець II кварталу 2025 року в Україні зареєстровано 82,9 тис. сільськогосподарських компаній. Безумовний лідер – Київ, де зареєстровано 11,9 тис. агрокомпаній (14,3% від загальної кількості). 

Читайте також:

Теги: населення м'ясо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пільга доступна всім споживачам незалежно від того, чи мають вони власні сонячні панелі
Одна з країн світу безкоштовно роздає своєму населенню електроенергію. Як це сталося?
17 листопада, 17:15
П’ятьох колаборантів звинуватили у незаконному вивезенні українських дітей до Росії
СБУ оголосила підозру «ексміністру ДНР» та його спільникам за депортацію 367 дітей до РФ
20 листопада, 14:23
Україна збільшила закупівлі свинини та сала за кордоном
Україна різко збільшила імпорт свинини та сала у 2025 році
24 листопада, 14:51
Динаміка смертності та народжуваності в Україні погіршується вже понад десятиліття
Україна на межі демографічної катострофи? Експертка пояснює тенденції
27 листопада, 14:04
Елла Лібанова розповіла, що в Україні не буде бебі-буму, як після Другої світової війни
Демографиня Лібанова розповіла, чому в Україні не буде бебі-буму після війни
3 грудня, 20:26
Експертка регіонального центру з прав людини Катерина Рашевська розповіла про депортацію українських дітей
Росія депортує українських дітей до КНДР у військові табори – правозахисниця
4 грудня, 09:07
Атака на Харківщину, вибухи в Росії, Руанда і Конго підписали мирну угоду: головне за ніч
Атака на Харківщину, вибухи в Росії, Руанда і Конго підписали мирну угоду: головне за ніч
5 грудня, 05:48
Возз'єднання сімей в Ірландії вимагатиме доходу від 44 тис. євро
Ірландія запроваджує нові вимоги для біженців
27 листопада, 14:21
Наразі зафіксовано глобальний розрив народжуваності між найбіднішими та найбагатшими країнами
Коефіцієнт народжуваності у світі продовжує стійко знижуватись
2 грудня, 09:56

Економіка

В Україні зменшилось виробництво яловичини
В Україні зменшилось виробництво яловичини
Рада ЄС схвалила 2,3 млрд євро для України
Рада ЄС схвалила 2,3 млрд євро для України
Президент пояснив, чому не збільшують зарплати військовим
Президент пояснив, чому не збільшують зарплати військовим
«Чернівціобленерго» віддало 1,7 млн грн компанії, пов'язаній з РФ: розслідування
«Чернівціобленерго» віддало 1,7 млн грн компанії, пов'язаній з РФ: розслідування
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5%: що буде з інфляцією
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5%: що буде з інфляцією
Ячмінь став найдорожчою фуражною культурою на українському ринку
Ячмінь став найдорожчою фуражною культурою на українському ринку

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua