Дві найбільші аудиторські компанії йдуть із Росії

Рішення торкнеться понад 4500 партнерів і співробітників

Дві аудиторські компанії з «великої четвірки» KPMG і PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) в неділю заявили, що більше не матимуть філії в Росії через вторгнення країни в Україну. Рішення торкнеться тисячі партнерів і співробітників. Про це повідомляє Reuters.

Гігант аудиторських і консалтингових послуг KPMG заявив, що його фірма в Росії і Білорусі покине мережу, що торкнеться понад 4500 партнерів і співробітників

Окремо PwC домовилася, що філія в Росії покине свою мережу. Фірма працює в Росії понад 30 років і має там 3700 партнерів і співробітників.

«У результаті вторгнення російського уряду в Україну ми вирішили, що в обставинах, що склалися, у PwC не повинно бути філії в Росії, і, отже, PwC в Росії покине мережу», – йдеться в повідомленні PwC.

Санкції, введені Великобританією, ЄС і США щодо Росії, змушують компанії в усьому світі задуматися про те, чи слід їм продовжувати працювати з російськими клієнтами.

«Велика четвірка» – чотири найбільших у світі мережі компаній, що надають аудиторські та консалтингові послуги: Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young та KPMG.

Нагадаємо, Calvin Klein і Tommy Hilfiger йдуть із Росії та Білорусі. Також ТікТок більше не працюватиме в Росії.

Крім того, American Express зупиняє роботу в Росії та Білорусі.

А ще Стівен Кінг та інші відомі письменники розірвуть контракти з Росією.

Як відомо, Росія та Білорусь більше не члени Міжнародного союзу залізниць.

Читайте також: