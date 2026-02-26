Переговори між Україною і США у Женеві: Умєров зробив першу заяву

Українська делегація на переговорах з РФ у Женеві 17 лютого

Умєров: Сьогодні у Женеві продовжуємо роботу в межах переговорного процесу

Сьогодні, 26 лютого, у Женеві розпочалися переговори української та американської делегацій. Про це повідомив глава української переговорної групи, секретар РНБО Рустем Умєров, передає «Главком».

«Сьогодні у Женеві продовжуємо роботу в межах переговорного процесу. Розпочалась двостороння зустріч з американською делегацією – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. З українського боку разом зі мною в делегації сьогодні Давид Арахамія, Олексій Соболев та Дарина Марчак», – йдеться у повідомленні.

Умєров зауважив, що разом з економічною командою уряду детально опрацьовують prosperity package: механізми економічної підтримки й відновлення України, інструменти залучення інвестицій та довгострокової співпраці.

«Також разом з Давидом обговоримо підготовку до наступного раунду тристоронніх переговорів за участі російської сторони – необхідно синхронізувати позиції перед цим етапом. Важливий блок – гуманітарний трек і питання можливих обмінів. Розраховуємо на конкретні результати щодо повернення наших громадян. Працюємо на практичні рішення. Про підсумки повідомимо після завершення зустрічі», – підсумував Умєров.

Напередодні Володимир Зеленський зауважив, що перемовини стосуватимуться відновлення України та продовження мирного процесу для завершення війни.

Як повідомлялося, російський посланець Кирило Дмітрієв приїде у Швейцарію для проведення переговорів з американською стороною. Переговори російської та американської сторін мають відбутися 26 лютого у Женеві.