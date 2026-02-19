Українка підшуковувала дівчат для Епштейна і отримувала від нього гроші
Журналісти виявили листування моделі з бізнесменом у нових матеріалах Мін’юсту США
Українська модель фігурує у листуванні з Джеффрі Епштейном, у якому йдеться про пошук дівчат на його прохання та отримання від нього авіаквитків, оплати навчання і грошових переказів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Слідство.Інфо».
За даними журналістів, модель Настя Н. протягом майже чотирьох років: із 2015 до 2019-го – спілкувалася з Джеффрі Епштейном і допомагала йому знаходити кандидаток. У матеріалах зазначено, що він купував їй авіаквитки до України та назад, оплачував навчальні курси, новий ноутбук і відвідування салонів краси у Нью-Йорку. У листуванні також згадується переказ 10 тисяч доларів США.
В одному з повідомлень Епштейн просив знайти асистентку із конкретними вимогами щодо віку та готовності до подорожей. У відповідь модель написала: «Звісно ж, я підшукаю тобі дівчат!». Згодом вона надсилала йому варіанти кандидаток та їхні фото, а також обговорювала можливі зустрічі.
Журналісти встановили, що асистенти бізнесмена регулярно фіксували візити українки до його розкладу. У переписці також є повідомлення, де вона пропонує знайомих дівчат, надсилає відео та уточнює деталі знайомств. Частину імен у документах приховано.
Із подальших повідомлень видно, що одна з дівчат, з якою модель познайомила Епштейна, згодом літала разом із ним на його приватний острів. За свідченнями жінок, які раніше давали покази, там відбувалися злочини сексуального характеру.
На запит журналістів Настя Н. коментаря не надала і після прочитання повідомлень закрила свою сторінку в Instagram. Мати жінки сказала, що донька нібито не причетна до подій і просила, щоб її ім’я не фігурувало у публікаціях. Інші особи, згадані у листуванні, також не відповіли на звернення журналістів.
Нагадаємо, що поліція заарештувала молодшого брата короля Чарльза Ендрю Маунтбеттен-Віндзора за підозрою в зловживанні службовим становищем у зв'язку з його зв'язками з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.
