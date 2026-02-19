Українка підшуковувала дівчат для Епштейна і отримувала від нього гроші

Журналісти виявили листування моделі з бізнесменом у нових матеріалах Мін’юсту США

Українська модель фігурує у листуванні з Джеффрі Епштейном, у якому йдеться про пошук дівчат на його прохання та отримання від нього авіаквитків, оплати навчання і грошових переказів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Слідство.Інфо».

За даними журналістів, модель Настя Н. протягом майже чотирьох років: із 2015 до 2019-го – спілкувалася з Джеффрі Епштейном і допомагала йому знаходити кандидаток. У матеріалах зазначено, що він купував їй авіаквитки до України та назад, оплачував навчальні курси, новий ноутбук і відвідування салонів краси у Нью-Йорку. У листуванні також згадується переказ 10 тисяч доларів США.

фото: Слідство Інфо

В одному з повідомлень Епштейн просив знайти асистентку із конкретними вимогами щодо віку та готовності до подорожей. У відповідь модель написала: «Звісно ж, я підшукаю тобі дівчат!». Згодом вона надсилала йому варіанти кандидаток та їхні фото, а також обговорювала можливі зустрічі.

фото: Слідство Інфо

Журналісти встановили, що асистенти бізнесмена регулярно фіксували візити українки до його розкладу. У переписці також є повідомлення, де вона пропонує знайомих дівчат, надсилає відео та уточнює деталі знайомств. Частину імен у документах приховано.

Із подальших повідомлень видно, що одна з дівчат, з якою модель познайомила Епштейна, згодом літала разом із ним на його приватний острів. За свідченнями жінок, які раніше давали покази, там відбувалися злочини сексуального характеру.

фото: Слідство Інфо

На запит журналістів Настя Н. коментаря не надала і після прочитання повідомлень закрила свою сторінку в Instagram. Мати жінки сказала, що донька нібито не причетна до подій і просила, щоб її ім’я не фігурувало у публікаціях. Інші особи, згадані у листуванні, також не відповіли на звернення журналістів.

