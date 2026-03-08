Головна Світ Політика
Чому Бельгія досі не передала Україні обіцяні F-16: пояснення Брюсселя

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Очікується, що Бельгія отримає останні F-35 у 2029 році
фото: VRT

Фіксованого терміну передання F-16 Україні ніколи не обіцяли

Станом на початок 2026 року Україна все ще не отримала жодного з 30 винищувачів F-16, які Бельгія обіцяла передати в межах «авіаційної коаліції». У Брюсселі пояснюють таку затримку технічними чинниками та пріоритетом власної обороноздатності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на бельгійський суспільний мовник VRT.

Представники Повітряних сил Бельгії, зокрема генерал-майор Герт де Деккер, наголошують, що передача літаків напряму залежить від оновлення власного парку техніки.

«З самого початку Міністерство оборони заявляло, що спершу необхідно задовольнити оперативні потреби самих бельгійських ВПС», – пояснив генерал-майор Герт де Деккер із Повітряних сил Бельгії.

Він також додав, що фіксованого терміну передання F-16 Україні ніколи не обіцяли.

Очікується, що Бельгія отримає  останні F-35 у 2029 році, відповідно списання F-16 відбудеться до кінця 2028 року. 

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в рамках візиту президента Володимира Зеленського до Брюсселя зустрівся з міністром оборони та зовнішньої торгівлі Бельгії Тео Франкеном. Під час переговорів сторони обговорили ключові питання військової допомоги, зокрема, заплановану поставку Бельгією винищувачів F-16 для України

Теги: F-16 Бельгія Україна винищувач

