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ЄС страждає від дисбалансу цін на металопродукцію, і винні в цьому російські експортери – СОО «Метінвесту»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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ЄС страждає від дисбалансу цін на металопродукцію, і винні в цьому російські експортери – СОО «Метінвесту»
Наразі американський ринок чавуну вигідніший для українського експорту, ніж європейський, вважає Дмитро Ніколаєнко
фото: depositphotos.com

Російські експортери металу спотворюють конкуренцію на європейському ринку, це потрібно змінити – СОО «Метінвесту»

Російська металопродукція на європейському ринку продається за заниженими цінами. Від цього страждають як українські експортери, так і власне європейські виробники, тому цю ситуацію потрібно виправляти. Про це розповів комерційний директор «Метінвесту» Дмитро Ніколаєнко великому інтерв'ю для проєкту FAQ talks. 

«Ми маємо квоту на постачання російських напівфабрикатів, зокрема заготовки, слябів і товарного чавуну, на європейські ринки. Ця квота поступово зменшується і має зникнути. Росіяни змушені продавати за зниженими цінами, це створює дисбаланс на ринку. Ми наголошуємо на цьому на різних рівнях. І наші державні діячі, зокрема віцепрем'єрка Юлія Свириденко, підтримують цю позицію. Водночас, ми маємо конкурувати в таких умовах. Наші європейські активи працюють, як-от Trametal, але через низький ринок ми змушені зупиняти виробництво на Valsider», – пояснив Ніколаєнко.

Він також зауважив, що наразі американський ринок чавуну вигідніший для українського експорту, ніж європейський – саме через відсутність російського чавуну, який знижує загальний рівень цін.

«Американський ринок працює лише з українським і бразильським чавуном. Загалом ринки стали більш орієнтовані на Україну, зокрема східноєвропейські та західноєвропейські, які можемо обслуговувати через сухопутні перевезення», – каже він.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року, Європейський Союз імпортував з Росії 5,34 млн тонн продукції гірничо-металургійного комплексу. Таким чином, попри запроваджені санкції, російські виробники продовжують отримувати значні доходи від експорту продукції в ЄС – минулого року ця сума перевищила €2,5 млрд.

Раніше уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що російські підприємства ГМК напряму підтримують ВПК агресора, і закликав ЄС посилити санкції проти металургійного комплексу РФ.

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Теги: Європейський союз росія металургія

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