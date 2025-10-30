Головна Гроші Економіка
Україна отримала $177 млн від Світового банку: на що підуть гроші

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Україна отримала $177 млн від Світового банку: на що підуть гроші
Україна отримала гроші у межах проєктів Surge та Thrive
фото: Pexels

Кошти буде спрямовано на підтримку сфер охорони здоров’я та фіскального управління

Україна отримала $177 млн від Світового банку в межах проєктів Surge та Thrive. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство фінансів.

Зазначається, що із загальної суми $147 млн надійшло за проєктом Surge «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» та $30 млн – за проєктом Thrive «Трансформація охорони здоров'я шляхом реформи та інвестицій в ефективність». Обидва проєкти реалізуються за фінансовим інструментом Program-for-Results – програма кредитування з прив'язкою до результатів, що передбачає виділення коштів лише після досягнення визначених показників ефективності.

Так, для отримання чергового траншу за проєктом Surge Україна затвердила єдиний портфель публічних інвестиційних проєктів на 2026-2028 роки з урахуванням гендерних та кліматичних аспектів, ухвалила методичні рекомендації щодо оцінки впливу публічних інвестиційних проєктів на довкілля та підтвердила виконання Антикорупційної програми Державної податкової служби.

Кошти за проєктом Thrive у розмірі $30 млн отримано авансом для подальшої підтримки реформи Програми медичних гарантій. Їх буде спрямовано на посилення спроможності Національної служби здоров'я України моніторити діяльність медичних закладів і підвищувати якість надання медичних послуг.

На сьогодні Світовий банк за проєктом Surge уклав з Україною угоди на понад $1 млрд кредитних коштів, зокрема $10 млн грантових. А за проєктом THRIVE – на $449 млн кредитних коштів і $5 млн грантових. До кінця року Україна очікує отримати додатково $249 млн в межах проєкту Surge та $17,5 млн – в межах проєкту Thrive.

