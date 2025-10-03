Головна Гроші Економіка
Експорт зброї був завжди: до війни, функціонує зараз і буде надалі, – «Українська бронетехніка»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Експорт зброї був завжди: до війни, функціонує зараз і буде надалі, – «Українська бронетехніка»
Поливʼяний застерігає від спроб створення штучних механізмів контролю за експортом
Чи готова Україна до експорту зброї? Відповідь провідного виробника

Експорт зброї завжди контрольований Державною службою експортного контролю» – «Українська бронетехніка». Про це заявив заступник генерального директора ТОВ «Українська бронетехніка» Максим Поливʼяний в ході панельної дискусії «Від війни до ринку: Чи готова Україна стати експортером озброєння», організованої «Українською правдою».

«Експорт зброї був завжди: до війни, функціонує зараз і буде надалі. І він завжди був контрольованим, тобто максимально контролювався державою. Для цього у нас створений і працює відповідний орган – Державна служба експорт контролю. У нас сформована законодавчо-нормативна база, яка відповідає міжнародним нормам. Використовуючи існуючу нормативну базу держава здатна в повній мірі забезпечити контроль над експортом озброєння та військової техніки та захистити національні інтереси», – заявив він.

Поливʼяний застерігає від спроб створення штучних механізмів контролю за експортом.

«Додаткове створення будь-яких штучних механізмів контролю, наприклад, таких як повернення до монополізації ринку державними спецекспортерами, є загрозою відкату від європейської політики у цій сфері і переходу до російської моделі. Окрім того, це створить додаткові корупційні ризики і не принесе користі підприємствам виробникам, оскільки відбудеться неминуче здорожчання продукції за рахунок включення додаткового вітчизняного посередника. А це, безумовно, знизить конкурентоздатність української продукції на закордонних ринках, де і так зараз конкуренція дуже велика», – переконаний керівник «Української бронетехніки».

Експорт зброї був завжди: до війни, функціонує зараз і буде надалі, – «Українська бронетехніка»
Експорт зброї був завжди: до війни, функціонує зараз і буде надалі, – «Українська бронетехніка»
Чому у вересні впали ціни на електроенергію? Висновок тимчасової слідчої комісії
Чому у вересні впали ціни на електроенергію? Висновок тимчасової слідчої комісії
У керівників яких державних органів найвища зарплата: топ-10
У керівників яких державних органів найвища зарплата: топ-10
Збитки пасажирських перевезень «Укрзалізниці» мають покриватися з держбюджету – ексглава уряду
Збитки пасажирських перевезень «Укрзалізниці» мають покриватися з держбюджету – ексглава уряду
Усім чиновникам – не більше 80 тис. Ідея Гетманцева та Стефанчука викликала скандал у мережі
Усім чиновникам – не більше 80 тис. Ідея Гетманцева та Стефанчука викликала скандал у мережі
Податкова планує запровадити автосписання боргів: що зміниться
Податкова планує запровадити автосписання боргів: що зміниться

