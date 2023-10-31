Чи чекати українцям на відключення світла в листопаді: Міненерго відповіло

Як повідомило Міненерго, цієї зими працюватимуть усі блоки атомних електростанцій, що розташовані на підконтрольній території України

Наразі у резерві України перебувають додаткові потужності, які будуть запущені в роботу у разі збільшення споживання та потреб в електроенергії

Міненерго спростувало заяву нардепа Сергія Нагорняка, що відключення світла в Україні можуть розпочатися уже в листопаді навіть у разі відсутності масованих обстрілів. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Міністерство енергетики запевняє, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів. Цієї зими працюватимуть усі блоки атомних електростанцій, що розташовані на підконтрольній території України.

Щобільше – наразі у резерві перебувають додаткові потужності, які будуть запущені в роботу у разі збільшення споживання та потреб в електроенергії.

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«Наразі обмеження побутових споживачів не передбачається в жодному з регіонів України», – запевнили у Міненерго.

Міністерство звертає увагу на те, що інформація про нібито відключення є частиною інформаційної війни з боку РФ.

«Цю інформацію намагались поширювати різні псевдоексперти. Проте відключень не відбулося ані в березні, ані у жовтні», – зазначили у відомстві.

Міненерго наголошує, що відключення можливі виключно у разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання.

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Раніше стало відомо, що ДТЕК розробив графіки відключень світла для мешканців Києва та області, а також Одещини та Дніпропетровщини.

Як зазначив голова правління «Укренерго», порівняно з осінню минулого року зараз набагато більше об'єктів критичної інфраструктури обладнані автономними джерелами живлення. Тож «Укренерго» графіки відключень світла не планує.