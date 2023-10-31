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Чи чекати українцям на відключення світла в листопаді: Міненерго відповіло

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Чи чекати українцям на відключення світла в листопаді: Міненерго відповіло
Як повідомило Міненерго, цієї зими працюватимуть усі блоки атомних електростанцій, що розташовані на підконтрольній території України
фото з відкритих джерел

Наразі у резерві України перебувають додаткові потужності, які будуть запущені в роботу у разі збільшення споживання та потреб в електроенергії

Міненерго спростувало заяву нардепа Сергія Нагорняка, що відключення світла в Україні можуть розпочатися уже в листопаді навіть у разі відсутності масованих обстрілів. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Міністерство енергетики запевняє, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів. Цієї зими працюватимуть усі блоки атомних електростанцій, що розташовані на підконтрольній території України.

Щобільше – наразі у резерві перебувають додаткові потужності, які будуть запущені в роботу у разі збільшення споживання та потреб в електроенергії.

«Наразі обмеження побутових споживачів не передбачається в жодному з регіонів України», – запевнили у Міненерго.

Міністерство звертає увагу на те, що інформація про нібито відключення є частиною інформаційної війни з боку РФ.

«Цю інформацію намагались поширювати різні псевдоексперти. Проте відключень не відбулося ані в березні, ані у жовтні», – зазначили у відомстві.

Міненерго наголошує, що відключення можливі виключно у разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання.

Раніше стало відомо, що ДТЕК розробив графіки відключень світла для мешканців Києва та області, а також Одещини та Дніпропетровщини.

Як зазначив голова правління «Укренерго», порівняно з осінню минулого року зараз набагато більше об'єктів критичної інфраструктури обладнані автономними джерелами живлення. Тож «Укренерго» графіки відключень світла не планує.

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Теги: електроенергія українці обстріл Міненерго депутат

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