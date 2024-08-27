«Енергоатом» отримав землю для будівництва Чигиринської АЕС

У стратегії України на період до 2050 року передбачено збільшення потужності вітчизняної атомної генерації

У вівторок, 27 серпня, стало відомо, що «Енергоатом» зробив новий крок для реалізації проєкту з будівництва Чигиринської АЕС. Про це повідомляє пресслужба «Енергоатому».

У стратегії України на період до 2050 року передбачено збільшення потужності вітчизняної атомної генерації. «Енергоатом» працює над пошуком нових майданчиків для будівництва обʼєктів.

Найбільш перспективним в «Енергоатомі» вважають – Чигиринський, поблизу містечка Орбіта на Черкащині. Там планується зведення чотирьох нових енергоблоків за технологією AP1000. Вже зроблено перший крок в реалізації цього проєкту

«Під час засідання позачергової 51-ї сесії депутати Чигиринської міської ради ухвалили рішення стосовно надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування АТ «НАЕК Енергоатом»; передачу земельних ділянок загальною площею 38,1493 га в постійне користування АТ «НАЕК Енергоатом», – йдеться у повідомленні.

Керівник «Енергоатома» Петро Котін заявив про великі амбіції щодо Орбіти.

«Енергоатом» має намір відродити Орбіту, зробивши її одним із найсучасніших містечок на кшталт Нетішина, Южноукраїнська чи Вараша. Успішна реалізація цих планів, безумовно, є вагомою інвестицією у повоєнне відновлення та підтримку енергетичної безпеки держави. Впровадження інноваційних ядерних технологій зробить Україну лідером у сфері атомної енергетики з унікальним досвідом та власними технологічними рішеннями», – заявив Котін.

Чигиринська АЕС – це недобудована атомна електростанція. Обʼєкт розташований у Черкаській області, на схід від Чигирина. Територія прилегла до берега Кременчуцького водосховища, між селами Стецівка і Вітове.

Будівництво АЕС розпочалось у 80-х роках минулого століття, проте було зупинене у 1989 році.

Нагадаємо, справу про розкрадання 100 млн грн на будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні передано у Вищий антикорупційний суд. Одним із підозрюваних є керівник підрозділу «Енергоатому» «Атомпроектінжиніринг» Микола Божко. Саме його підрозділ був замовником будівництва.