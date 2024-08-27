Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

«Енергоатом» отримав землю для будівництва Чигиринської АЕС

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Енергоатом» отримав землю для будівництва Чигиринської АЕС
Місто-привид Орбіта
фото з відкритих джерел

У стратегії України на період до 2050 року передбачено збільшення потужності вітчизняної атомної генерації

У вівторок, 27 серпня, стало відомо, що «Енергоатом» зробив новий крок для реалізації проєкту з будівництва Чигиринської АЕС. Про це повідомляє пресслужба «Енергоатому».

У стратегії України на період до 2050 року передбачено збільшення потужності вітчизняної атомної генерації. «Енергоатом» працює над пошуком нових майданчиків для будівництва обʼєктів.

Найбільш перспективним в «Енергоатомі» вважають – Чигиринський, поблизу містечка Орбіта на Черкащині. Там планується зведення чотирьох нових енергоблоків за технологією AP1000. Вже зроблено перший крок в реалізації цього проєкту

«Під час засідання позачергової 51-ї сесії депутати Чигиринської міської ради ухвалили рішення стосовно  надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування АТ «НАЕК Енергоатом»; передачу земельних ділянок загальною площею 38,1493 га в постійне користування АТ «НАЕК Енергоатом», – йдеться у повідомленні.

Керівник «Енергоатома» Петро Котін заявив про великі амбіції щодо Орбіти.

«Енергоатом» має намір відродити Орбіту, зробивши її одним із найсучасніших містечок на кшталт Нетішина, Южноукраїнська чи Вараша. Успішна реалізація цих планів, безумовно, є вагомою інвестицією у повоєнне відновлення та підтримку енергетичної безпеки держави. Впровадження інноваційних ядерних технологій зробить Україну лідером у сфері атомної енергетики з унікальним досвідом та власними технологічними рішеннями», – заявив Котін.  

Чигиринська АЕС – це недобудована атомна електростанція. Обʼєкт розташований у Черкаській області, на схід від Чигирина. Територія прилегла до берега Кременчуцького водосховища, між селами Стецівка і Вітове.

Будівництво АЕС розпочалось у 80-х роках минулого століття, проте було зупинене у 1989 році. 

Нагадаємо, справу про розкрадання 100 млн грн на будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні передано у Вищий антикорупційний суд. Одним із підозрюваних є керівник підрозділу «Енергоатому» «Атомпроектінжиніринг» Микола Божко. Саме його підрозділ був замовником будівництва. 

Читайте також: Кредити для погашення боргів на енергоринку прискорять будівництво нової генерації – депутати
Теги: будівництво АЕС Енергоатом

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Курська АЕС є єдиною в Росії станцією, де активно будують нові енергоблоки
Росія готується обороняти Курську атомну електростанцію – ЗМІ
9 серпня, 20:13
Рада з відновлення є консультативно-дорадчим органом Міністерства охорони здоров'я України, який забезпечує участь громадськості та контроль за виконанням заходів
Відбудова «Охматдиту»: МОЗ затвердив перших учасників спеціальної ради контролю
10 серпня, 10:06
Аліксійчук: «Кличко був на першому засіданні нашої ТСК, після якого подякував всім членам за відсутність політичної складової. А вже за день сказав, що це – політичний процес, спрямований проти нього. І більше Кличка у нас не було»
Нардеп із ТСК щодо діяльності київської влади висловив претензії до Кличка
20 серпня, 11:13
«Укренерго» отримавши гроші від енергомереж, зможе погасити заборгованість
Завдяки збільшенню тарифу на світло «Енергоатом» почне гасити борги в енергетиці – експерт
22 серпня, 12:30
Найбільше нових компаній зареєстровано у Києві
20 найкумедніших назв, які підприємці давали своєму бізнесу у 2024 році
23 серпня, 11:30
Окупанти можуть готуват ипровокацію на ЗАЕС
МАГАТЕ зробило тривожну заяву про ядерну безпеку на Запорізькій АЕС
17 серпня, 21:41
Серед військових є як прихильники, так і противники будівництва меморіального кладовища
«Якщо хтось захоче вкрасти гроші…». Кіпіані розказав, чим може закінчитися історія з будівництвом військового цвинтаря
18 серпня, 19:33
Образи пронесли хресною ходою по території всієї станції
Росіяни вирішили захистити Курську АЕС молитвами
24 серпня, 19:59
Туреччина до 2029 року прийме на озброєння шість підводних човнів нового типу
Туреччина бере на озброєння шість підводних човнів нового типу: перший уже готовий (фото)
Вчора, 12:15

Економіка

«Енергоатом» отримав землю для будівництва Чигиринської АЕС
«Енергоатом» отримав землю для будівництва Чигиринської АЕС
Кредити для погашення боргів на енергоринку прискорять будівництво нової генерації – депутати
Кредити для погашення боргів на енергоринку прискорять будівництво нової генерації – депутати
ICC Ukraine оцінив наслідки підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» для економіки
ICC Ukraine оцінив наслідки підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» для економіки
Нацбанк вводить ліміти на перекази з карти на карту: названо термін
Нацбанк вводить ліміти на перекази з карти на карту: названо термін
Від початку війни «Метінвест» Ахметова направив на допомогу Україні та Силам оборони вже 7,5 млрд грн
Від початку війни «Метінвест» Ахметова направив на допомогу Україні та Силам оборони вже 7,5 млрд грн
Скільки коштів вклала Україна у безпеку та оборону у 2024 році: названа цифра
Скільки коштів вклала Україна у безпеку та оборону у 2024 році: названа цифра

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
355K
Білорусь відповіла на прохання України щодо відведення військ від кордону
98K
Кидають авто та йдуть в очерет. Нардепка засвітила місце, звідки чоловіки тікають з України
45K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Ворог просунувся на Харківщині: аналіз ISW
11K
27 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua