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Розкрадання 100 млн грн на будівництві ядерного сховища в Чорнобилі: справу передано до суду

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Розкрадання 100 млн грн на будівництві ядерного сховища в Чорнобилі: справу передано до суду
Микола Божко підозрюється у відмиванні частини коштів на будівництві Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобилі
фото з відкритих джерел

Підрозділ «Енергоатому» завищив ціну робіт утричі, уклавши з компанією-підрядником договір в обхід відкритих торгів

Справу про розкрадання 100 млн грн на будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні передано у Вищий антикорупційний суд. Одним із підозрюваних є керівник підрозділу «Енергоатому» «Атомпроектінжиніринг» Микола Божко. Саме його підрозділ був замовником будівництва. Про це йдеться в матеріалі «Схем».

Під час наради в кабінеті Божка, запис якої раніше опублікували журналісти, її учасники констатували «зникнення» частини грошей і обговорювали, як приховати цей факт та профінансувати подальші роботи, щоб вчасно здати об’єкт. Слідство встановило, що для цього замовник завищив ціну робіт утричі – з 421 млн грн до 1,497 млрд, уклавши із компанією-підрядником договір в обхід відкритих торгів.

До договору внесли поставку обладнання системи радіаційного контролю. Це обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а у 2021 році продала «Енергоатому» втричі дорожче. «У результаті цих дій ДП НАЕК «Енергоатом» переплатило майже 100 млн грн», – заявило Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

Дії гендиректора підприємства Миколи Божка, його підлеглих, а також керівника компанії-підрядника кваліфіковано за ч. 5 статті 191 КК України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем).

Нагадаємо, у 2021 році Україна заявила, що припинила вивозити відпрацьоване ядерне паливо з українських АЕС до Росії. До цього наша країна щорічно платила за це РФ 150-200 млн дол. На початку 2000-х українська влада вирішила побудувати власне Централізоване сховище, яке у 2017 році почав будувати «Енергоатом». Остання дата здачі об’єкта в експлуатацію, яку озвучило керівництво – березень 2022-го.

Утім, у січні 2022 року «Схеми» опублікували розслідування, згудно з яким призначене вже за президентства Володимира Зеленського керівництво «Енергоатому» організувало відмивання частини коштів на будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобилі.

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Теги: Енергоатом ядерні відходи Чорнобильська зона Чорнобильська АЕС суд

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