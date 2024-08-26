Туреччина бере на озброєння шість підводних човнів нового типу: перший уже готовий (фото)

Туреччина до 2029 року прийме на озброєння шість підводних човнів нового типу

Ердоган повідомив, що для реалізації мрії про власний підводний човен Туреччині знадобилось аж 138 років

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що до 2029 року ВМС країни отримають шість вітчизняних підводних човнів нового типу. Про це він заявив на церемонії використання першого такого корабля TCG Piri Reis, пише турецьке видання Yeni Şafak.

«Цього особливого дня ми разом з командуванням приймаємо на озброєння наш новий підводний човен TCG Piri Reis, який має вирішальне значення для нашої армії, обладнаний повітронезалежною руховою установкою. Цього року пройдуть випробування другого підводного човна цього типу TCG Hizir Reis, і в 2025 році він Буде передано ВМС. Третій човен, TCG Murat Reis надійде на озброєння в 2026 році», – йдеться у заяві.

Президент зазначив, що Туреччина – «країна, оточена з трьох сторін морями, якій потрібний сильний та ефективний військово-морський флот». Нові підводні човни, за його словами, є стратегічним озброєнням турецького флоту, обладнані вітчизняними видами озброєнь та інших систем. При цьому, як зазначив Ердоган, до реалізації мрії отримати власний підводний човен країна йшла 138 років.

TCG Piri Reis створена на базі німецького підводного човна серії Тип 214. Туреччина в 2009 році уклала угоду з компанією ThyssenKrupp AG про будівництво шести таких кораблів. Тип 214 – це дизель-електричні підводні човни. Установка поєднана з повітронезалежною системою на основі водневих паливних елементів, що дозволяє човну тривалий час нести службу під водою без необхідності спливання.

Турецький варіант човна обладнаний виробленими в Туреччині електронікою та системами озброєння, у тому числі вітчизняними торпедами, що самонаводяться. Підводний човен має водотоннажність 1 850 тонн, довжину 68,35 і ширину 6,3 метра. Екіпаж складає 40 осіб.