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Відбудова «Охматдиту»: МОЗ затвердив перших учасників спеціальної ради контролю

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Відбудова «Охматдиту»: МОЗ затвердив перших учасників спеціальної ради контролю
Рада з відновлення є консультативно-дорадчим органом Міністерства охорони здоров'я України, який забезпечує участь громадськості та контроль за виконанням заходів
фото: glavcom.ua

До спеціальної Рада з контролю увійшли представники від благодійників, проєктів міжнародної технічної допомоги та дипломатичних установ іноземних держав в Україні

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) затвердило перші вісім учасників Ради з контролю здійснення відновлення зруйнованих (пошкоджених) будівель дитячої лікарні «Охматдит». Про це повідомляє МОЗ.

До спеціальної Рада з контролю увійшли представники від благодійників, які зробили найбільші пожертви, проєктів міжнародної технічної допомоги, дипломатичних установ іноземних держав в Україні, міжнародних та міжурядових організацій і фондів, а також по одному представнику МОЗ України та НДСЛ «Охматдит»:

  1. Яко Сільє, постійний представник Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні.
  2. Ігор Кацитадзе, спеціаліст з охорони здоровʼя Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні. 
  3. Донатас Буткус, радник-посланник Посольства Литовської Республіки в Україні.
  4. Володимир Кудрицький, голова правління ПрАТ «Національна енергетична компанія Укренерго».
  5. Назар Купибіда, член Ради Директорів, віцепрезидент з фінансів АТ «Концерн ГАЛНАФТОГАЗ».
  6. Юлія Висоцька, директор ПрАТ «Науково-виробниче об’єднання «ПРАКТИКА».
  7. Євгеній Гончар, начальник відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг Міністерства охорони здоровʼя України.
  8. Олена Ларіна, Провідний фахівець з внутрішнього контролю НДСЛ «Охматдит» МОЗ України.

Зазначимо, що Рада з відновлення є консультативно-дорадчим органом Міністерства охорони здоров'я України, який забезпечує участь громадськості та контроль за виконанням заходів, пов’язаних із відновленням функціонування лікарні «Охматдит».

Нагадаємо, що 6 серпня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що за процесом відновлення зруйнованої російськими ракетами дитячої лікарні «Охматдит» у Києві відтепер буде стежити спеціальна Рада з контролю.

Раніше Ляшко повідомив, що тендер на відбудову дитячої лікарні «Охматдит», яку атакували ракетами окупанти, буде скасовано. Натомість його проведуть заново.

Як повідомлялося, «Благодійний фонд «Охматдит» визначився із переможцем тендеру на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень від ракетного удару 8 липня. Ним стало ТОВ «Буд-Технолоджі». Видання «Наші гроші» опублікувало журналістське розслідування про завищені ціни цього підрядника.

До слова, 8 липня Російська Федерація завдала масштабного ракетного удару по місту Київ. Одна із запущених ракет влучила по столичній дитячій лікарні «Охматдит». Там було повністю зруйновано один з корпусів лікарні, та пошкоджено декілька будівель. Також було відомо про двох загиблих в день удару. Пізніше стало відомо, що в реанімації померла дитина, яка перебувала в «Охматдиті» після операції.

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Теги: Міністерство охорони здоров'я будівництво тендер Україна Охматдит

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