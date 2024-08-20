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Нардеп із ТСК щодо діяльності київської влади висловив претензії до Кличка

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Нардеп із ТСК щодо діяльності київської влади висловив претензії до Кличка
Аліксійчук: «Кличко був на першому засіданні нашої ТСК, після якого подякував всім членам за відсутність політичної складової. А вже за день сказав, що це – політичний процес, спрямований проти нього. І більше Кличка у нас не було»
фото: КМДА

Аліксійчук: «У Департаменті містобудування та архітектури Києва твориться повний безлад, який призводить до хаотичної забудови»

Проблеми із Київським метрополітеном, конфлікти інтересів, ситуація в Департаменті містобудування – це основні недоліки, які в роботі міської влади помітила спеціальна комісія щодо розслідування функціонування місцевої влади Києва у період воєнного стану. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів народний депутат від «Слуги народу» та член комісії Олександр Аліксійчук.

Нардеп нагадав, що мета роботи цієї комісії: показати необхідність законодавчого регулювання розподілу повноважень Київської міської ради і Київської державної міської адміністрації – самоврядного і центрального органів виконавчої влади.

«Не може ліва рука контролювати праву, а права – ліву в одному організмі. Ми маємо прийти до прийняття закону «Про столицю», який розмежує повноваження цих органів», – наголосив Аліксійчук.

Одним із показових недоліків в роботі міської влади комісія визначила роботу Департамента містобудування. «Можна казати про ситуацію в Департаменті містобудування та архітектури Києва, де твориться повний безлад, який призводить до хаотичної забудови, що призводить до руйнування історичних пам'яток архітектури. Останній кейс – це знесення садиби Зеленських», – пояснив член комісії.

За його словами, у Києві постійно спостерігається конфлікт інтересів. Так, члени Архітектурно-містобудівної ради, які розглядають звернення від забудовників на будівництво, одночасно виступають виконавцями робіт, архітекторами або проєктантами цих забудовників, зауважив Аліксійчук.

«Лишаються проблеми Київського метрополітену, коли місцева влада говорить про будівництво нових гілок, але водночас не дає ради підтіканню і аварійним ситуаціям на вже існуючих», – нагадав депутат.

Олександр Аліксійчук переконаний, що ці ситуації треба вирішувати, зокрема, і через розподіл органів влади в столиці. 

«Київський міський голова був на першому засіданні нашої ТСК, після якого подякував головуючому Віталію Безгіну і всім членам за відсутність політичної складової і конструктив у роботі. А вже за день вийшов і сказав, що це – політичний процес, спрямований особисто проти нього», – розповів Олександр Аліксійчук. Він додав, що після цього інциденту, Кличко не відвідував засідання.

Нагадаємо, нардеп Віталій Безгін, який очолив Тимчасову спеціальну комісію (ТСК) щодо розслідування функціонування київської влади, повідомив підсумки роботи спецкомісії стосовно київського метрополітену. 

До слова, у липні виконуючому обов'язки начальник КП «Київський метрополітен» Віктору Вигівському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. 

Також міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на протести місцевих жителів, які обурилися незаконному знесенню садиби Зеленських. Мер назвав знищення будівлі цинічною провокацією.

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Теги: ТСК будівництво місцева влада КМДА розслідування тендер держзакупівлі конфлікт влада

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