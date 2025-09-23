Головна Нова енергія Новини
Вітрові електростанції вже не такі вигідні: експерти пояснили чому

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Вартість вітряних турбін у 2025 році зросла майже вдвічі
Продавати вітрову енергію стає дедалі складніше
фото: depositphotos.com

Вартість вітряних турбін у 2025 році зросла майже вдвічі

В Австралії у 2025 році різко зросли витрати на встановлення вітряних турбін. За словами експертів, ціни піднялися майже вдвічі через інфляцію, складність розробки нових ділянок та затримки, пов’язані з плануванням і судовими апеляціями. Про це повідомили учасники Азіатсько-Тихоокеанського саміту з вітроенергетики, який відбувся у Мельбурні, пише видання Renew Economy, передає «Главком».

Керівник енергетичного підрозділу компанії Arup Патрік Горр заявив, що договори про купівлю електроенергії (PPA) зараз часто передбачають ціну 110-120 доларів за мегават-годину, і це доволі мало у 2025 році. Чим більший проєкт, тим більші витрати, і їх складніше планувати. І навіть за такої ціни потрібно ще отримати замовлення.

За словами директора Мережі енергетичних ф'ючерсів при Університеті Вуллонгонга Тая Крістофера, підписати угоду про закупівлю електроенергії стає все складніше за будь-яку ціну. Причина криється у волатильності оптового ринку, оскільки сонячна енергетика знижує ціни на електрику протягом дня, а потім три найбільші постачальники електроенергії (великі комунальні компанії, які поєднують у собі функції генераторів і роздрібних продавців) використовують акумулятори для підвищення цін увечері.

За його словами, причина криється у волатильності оптового ринку, оскільки сонячна енергетика знижує ціни протягом дня, а потім три найбільші постачальники електроенергії (великі комунальні компанії, які поєднують у собі функції генераторів і роздрібних продавців) використовують акумулятори для підвищення цін увечері.

В Австралії жоден проєкт з вітрової енергетики не досяг фінансового закриття у 2025 році. Очікується, що невелику кількість проєктів, які досягли фінальної стадії, буде завершено найближчими місяцями, а 2026 року запустять електростанції на кілька десятків гігават.

Один з провідних керівників галузі припустив, що гібридні сонячні батареї наразі створюють загрозу існуванню вітроенергетики тільки через більш низьку ціну, не кажучи вже про швидкість розгортання і модульну конструкцію. Вартість і час, необхідні для будівництва вітрових проєктів, тепер призводять до того, що забудовники, які колись були зосереджені на вітрі, вибирають гібридні проєкти на основі сонячних батарей.

Нагадаємо, що вчені Центру геологічних наук імені Гельмгольца виявили, що області всередині гірських хребтів, де глибокі мантійні породи залягають близько до поверхні, є перспективними місцями для виробництва природного водню.

Між тим, сінгапурський стартап Flint розробила паперові батареї, які обіцяють стати дешевшою, безпечнішою та екологічнішою альтернативою літій-іонним акумуляторам.

Крім того, британські інженери запустили перший у світі двигун, що працює на рідкому азоті. 

Теги: енергетика електроенергія

