Вітрові електростанції вже не такі вигідні: експерти пояснили чому

Вартість вітряних турбін у 2025 році зросла майже вдвічі

В Австралії у 2025 році різко зросли витрати на встановлення вітряних турбін. За словами експертів, ціни піднялися майже вдвічі через інфляцію, складність розробки нових ділянок та затримки, пов’язані з плануванням і судовими апеляціями. Про це повідомили учасники Азіатсько-Тихоокеанського саміту з вітроенергетики, який відбувся у Мельбурні, пише видання Renew Economy, передає «Главком».

Керівник енергетичного підрозділу компанії Arup Патрік Горр заявив, що договори про купівлю електроенергії (PPA) зараз часто передбачають ціну 110-120 доларів за мегават-годину, і це доволі мало у 2025 році. Чим більший проєкт, тим більші витрати, і їх складніше планувати. І навіть за такої ціни потрібно ще отримати замовлення.

За словами директора Мережі енергетичних ф'ючерсів при Університеті Вуллонгонга Тая Крістофера, підписати угоду про закупівлю електроенергії стає все складніше за будь-яку ціну. Причина криється у волатильності оптового ринку, оскільки сонячна енергетика знижує ціни на електрику протягом дня, а потім три найбільші постачальники електроенергії (великі комунальні компанії, які поєднують у собі функції генераторів і роздрібних продавців) використовують акумулятори для підвищення цін увечері.

В Австралії жоден проєкт з вітрової енергетики не досяг фінансового закриття у 2025 році. Очікується, що невелику кількість проєктів, які досягли фінальної стадії, буде завершено найближчими місяцями, а 2026 року запустять електростанції на кілька десятків гігават.

Один з провідних керівників галузі припустив, що гібридні сонячні батареї наразі створюють загрозу існуванню вітроенергетики тільки через більш низьку ціну, не кажучи вже про швидкість розгортання і модульну конструкцію. Вартість і час, необхідні для будівництва вітрових проєктів, тепер призводять до того, що забудовники, які колись були зосереджені на вітрі, вибирають гібридні проєкти на основі сонячних батарей.

