Федерація роботодавців вирахувала суму валютної виручки, яку дасть Україні розблокування портів

Повне розблокування портів та відновлення вільного судноплавства в Чорному морі мають ключове значення для України та її економічного зростання

Розблокування портів для всіх видів продукції дасть Україні значну суму

Повне розблокування чорноморських портів України для всіх видів вантажів, дасть Україні зростання ВВП на 15%, 200 мільярдів гривень додаткових податкових надходжень на рік, та понад $25 мільярдів додаткової валютної виручки щороку. Такі дані опублікували у Федерації роботодавців України (ФРУ), уточнивши: цифри були переглянуті після того, як зупинився експорт зернових вантажів через порти.

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Нещодавно ФРУ направила листи-звернення генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй, президенту Європейської комісії, державному секретарю Сполучених Штатів Америки, міністрам торгівлі та міністрам оборони США, Великої Британії, Туреччини, а також повноважним послам відповідних країн та Європейського Союзу.

У повідомленні сказано: повне розблокування портів та відновлення вільного судноплавства в Чорному морі мають ключове значення для України та її економічного зростання, та сприятиме посиленню безпеки у регіоні.

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Раніше керівник Центру політичного аналізу Володимир Головко заявив, що розблокування портів для всіх видів продукції дасть Україні значну суму, яка необхідна бюджету для фінансування ЗСУ та оборони, адже західні партнери не дають нам кошти на війну.

Раніше президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що відновлення роботи портів та забезпечення експорту всіх видів продукції дасть змогу Україні збільшити на третину обсяг нинішніх надходжень до бюджету.