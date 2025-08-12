На Дніпропетровщині викрито схему експосадовців «Укрзалізниці»

На Дніпропетровщині підозрюються експосадовці «Укрзалізниці» у заволодінні понад 6,7 млн грн

Прокуратура повідомила про підозру колишнім начальнику та заступнику одного з підрозділів регіональної філії АТ «Укрзалізниця», а також директору підрядної компанії. Їх звинувачують у заволодінні бюджетними коштами та службовому підробленні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, посадовці, діючи у змові з директором ТОВ, організували схему розкрадання державних коштів. Гроші були виділені на розроблення документації з лісовпорядкування та оформлення прав на земельні ділянки.

Після того, як підконтрольне ТОВ виграло публічний тендер, посадовці «Укрзалізниці» підписали акти приймання робіт, хоча зобов’язання за договором фактично не були виконані. На підставі підроблених документів підряднику незаконно перерахували понад 6,7 млн грн бюджетних коштів.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині прокурори повідомили про підозру групі осіб, включаючи депутата Павлоградської районної ради, у незаконній діяльності з організації та проведення азартних ігор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

За даними слідства, депутат, який також є адвокатом, разом із двома спільниками організував мережу підпільних гральних автоматів. Ці заклади діяли у містах Дніпро, Самара, Кам’янське, Синельникове та Нікополь.