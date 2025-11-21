Філія «Енергоатома» замовила автівок на 6,81 млн грн у найвищій комплектації

Лише одне авто мінівен Hyundai Staria у топовій комплектації із замовлення Енергоатома коштує 2,6 млн грн

Підрозділ ВП «Управління справами» АТ «НАЕК «Енергоатом» 13 листопада замовила в ТОВ «Олімп Мотор» легкових автомобілів загальною сумою на 6,81 млн грн. Це стало відомо з даних тендеру в системі «Прозоро», розповідає «Главком» із посиланням на Наші Гроші.

Вже цього року підрозділ «Енергоатома» придбає три мінівени Hyundai Staria US4 2.2 CRDi 8AT 2025 року випуску в різних комплектаціях. Авто планують оплатити протягом десяти робочих днів після поставки. Якщо покупець не виконає всі умови оплати, продавець звільняється від усіх штрафних санкції тощо.

Серед замовлення «Енергоатома» найдорожчим автомобілем виявився повнопривідний мінівен чорного кольору в найвищій комплектації 7-Top із додатковим пакетом опцій Bronze, його вартість складає 2,61 млн грн. Цей автомобіль оснащений дизельним двигуном об’ємом 2,2 л потужністю 177 кінських сил та автоматичною коробкою передач. Для безпеки передбачені фронтальні та бокові подушки безпеки, шторки безпеки, система стабілізації, відеомоніторинг «сліпих зон», задній та передній парктроніки, камера заднього виду та камера кругового огляду, круїз-контроль, датчики тиску в шинах.

«Енергоатом» придбав мінівен чорного кольору в найвищій комплектації, вартість якого складає 2,61 млн грн фото: «Наші Гроші»

Крім цього, в авто працює клімат-контроль, вбудована функція антизапотівання, підігрів керма та сидінь, багатоколірна підсвітка та мультимедійна система, яка включає навігацію із сенсорним дисплеєм. В авто можна послухати й музику за допомогою аудіосистеми BOSE на 11 динаміках із сабвуфером і підсилювачем, є і USB-роз’єми біля кожного ряду сидінь. Крім цього авто оздоблене шкірою Nappa та має литі диски із напиленням.

Продавець пропонує це авто за 2,61 млн грн, однак окремо потрібно оплатити додатковий пакет опцій Bronze, що коштує ще 31 700 тис. грн. Загальна сума покупки складає 2,64 млн грн, яка перевищує зазначену договірну суму «Енергоатома».

Крім описаного авто, «Енергоатом» замовив ще кілька машин. Йдеться про повнопривідний мінівен 9-Business Plus вартістю 2,22 млн грн та сірий передньопривідний мінівен 9-Business, який коштує 1,98 млн грн. Крім цього, додаткові комплектації обійдуться «Енергоатому у 2,25 млн грн та 2,01 млн грн. Зазначається, що фірма, яка продала ці авто отримала це замовлення без торгів, тому що охочих більше не було.

