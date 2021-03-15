Фонд соцстрахування попередив про затримки виплат лікарняних і декретних

Заборгованість виплат лікарняних і декретних була накопичена в грудні через різке зростання видатків

Затримання виплат становить 21 робочий день, або 1,8 млрд грн

Фонд соціального страхування населення попередив про затримання виплат лікарняних і декретних.

Про це йдеться у пресрелізі фонду.

«Ми робимо все можливе, щоб ви отримали допомогу якнайшвидше, однак на сьогодні є затримки у термінах фінансування», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні затримання виплат становить 21 робочий день, або 1,8 млрд грн.

Також не профінансовані заяви-розрахунки на суму 800 млн грн, їхній термін оплати становить 10 робочих днів відповідно до законодавства.

«У листопаді 2020 року ми фінансували лікарняні та декретні протягом одного робочого дня після отримання заяви-розрахунку від роботодавця, замість 10 робочих днів, визначених законодавством. Однак на сьогодні доходів фонду не вистачає на покриття всіх прийнятих на фінансування допомог і виплат», – повідомляє фонд.

У фонді страхування зауважили, що ця заборгованість була накопичена в грудні через різке зростання видатків.

«Через пандемію суттєво зросли видатки за лікарняними, також на нас було покладено фінансування самоізоляції українських працівників, страхові виплати медикам тощо», – зазначили у фонді.

Так, у грудні 2020 року фонд прийняв на оплату лікарняні на суму 2,4 млрд грн, що на 1,5 млрд грн більше, ніж у грудні 2019 року.

При цьому фонд уточнює, що з 2021 року щомісячні надходження до бюджету фонду покривають видатки за той самий період, а до затримки виплат призвела накопичена наприкінці 2020 року заборгованість.

До слова, 15 березня інфекціоністка повідомила про зникнення «ковідних» доплат.

Хоча на початку місяця на доплату медикам за Covid-вакцинацію виділено майже 1,5 млрд грн.

Також тиждень тому міністр охорони здоров’я України Максим Степанов пообіцяв, що мінімальна зарплата лікарів в Україні буде починатися від 23 тисяч гривень на місяць.