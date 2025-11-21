МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу

Держмитслужба виконала менше полови заходів, передбачених планом реформування до 2030 року

Міжнародний валютний фонд відзначив значний прогрес Державної митної служби у питаннях реформування. Він пропонує надати митниці статус правоохоронного органу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

У Відні відбулася місія Департаменту з бюджетних питань МВФ, спрямована на підтримку Міністерства фінансів та Держмитслужби у впровадженні митних компонентів Національної стратегії доходів до 2030 року. Міжнародний валютний фонд відзначив прогрес Держмитслужби у виконанні рекомендацій. Йдеться про виконання вже 40% зі 152 заходів, передбачених планом реформування до 2030 року.

Серед основних досягнень відзначено розробку концепції управління змінами, затвердження стратегії управління персоналом із застосуванням компетентнісного підходу та ротації посадових осіб, а також створення умов для належного функціонування внутрішнього аудиту.

Місія МВФ рекомендувала змінити ключовий показник ефективності щодо часу митного оформлення відповідно до міжнародної практики, розробити політику ротації з урахуванням цілей боротьби з корупцією та класифікації посад за рівнем ризику. Представники МВФ наголосили, що ключові наступні кроки включають прийняття нового Митного кодексу та впровадження законодавчих і ІТ-рішень відповідно до стандартів ЄС.

Нагадаємо, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито заступника начальника та інспектора одного з митних постів Київської митниці, причетних до системного отримання неправомірної вигоди. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

До слова, прокурори Київської міської прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо старшого інспектора одного з митних постів Київської митниці Держмитслужби. Посадовцю інкримінують зловживання службовим становищем під час розмитнення квадроциклів, що призвело до збитків державі майже на 1 млн грн.