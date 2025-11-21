Головна Світ Політика
search button user button menu button

МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу
Міжнародний валютний фонд відзначив прогрес української митниці в питаннях реформування
фото: Державна митна служба

Держмитслужба виконала менше полови заходів, передбачених планом реформування до 2030 року

Міжнародний валютний фонд відзначив значний прогрес Державної митної служби у питаннях реформування. Він пропонує надати митниці статус правоохоронного органу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

У Відні відбулася місія Департаменту з бюджетних питань МВФ, спрямована на підтримку Міністерства фінансів та Держмитслужби у впровадженні митних компонентів Національної стратегії доходів до 2030 року. Міжнародний валютний фонд відзначив прогрес Держмитслужби у виконанні рекомендацій. Йдеться про виконання вже 40% зі 152 заходів, передбачених планом реформування до 2030 року.

Серед основних досягнень відзначено розробку концепції управління змінами, затвердження стратегії управління персоналом із застосуванням компетентнісного підходу та ротації посадових осіб, а також створення умов для належного функціонування внутрішнього аудиту.

Місія МВФ рекомендувала змінити ключовий показник ефективності щодо часу митного оформлення відповідно до міжнародної практики, розробити політику ротації з урахуванням цілей боротьби з корупцією та класифікації посад за рівнем ризику. Представники МВФ наголосили, що ключові наступні кроки включають прийняття нового Митного кодексу та впровадження законодавчих і ІТ-рішень відповідно до стандартів ЄС.

Нагадаємо, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито заступника начальника та інспектора одного з митних постів Київської митниці, причетних до системного отримання неправомірної вигоди. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

До слова, прокурори Київської міської прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо старшого інспектора одного з митних постів Київської митниці Держмитслужби. Посадовцю інкримінують зловживання службовим становищем під час розмитнення квадроциклів, що призвело до збитків державі майже на 1 млн грн.

Читайте також:

Теги: Державна митна служба МВФ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Свириденко та місія МВФ обговорили нову програму фінансування
Свириденко та місія МВФ обговорили нову програму фінансування
19 листопада, 16:57
МВФ вимагатиме ліквідації схем ухилення від сплати податків, що залежить від роботи БЕБ
МВФ вимагатиме ліквідації схем ухилення від сплати податків, що залежить від роботи БЕБ
17 листопада, 20:17
Дискусіїї фокусуватимуться на цілях економічної політики влади
Місія МВФ розпочала роботу в Україні
17 листопада, 10:23
На пунктах пропуску «Ягодин – Дорогуськ» та «Устилуг – Зосин» можливе сповільнення руху
Митниця попередила про затримки на кордоні з Польщею: причина
3 листопада, 10:59
Відмова Бельгії підтримати багатомільярдний кредит ЄС для України може спонукати МВФ заблокувати фінансову підтримку Києва
Politico: Допомога Україні від Міжнародного валютного фонду під загрозою
3 листопада, 09:12
Оформлення відправлень тимчасово призупинено
Митниця показала фото після вибуху у сортувальному центрі «Укрпошти»
30 жовтня, 20:07

Політика

МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу
МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua