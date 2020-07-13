Гривня падає: оприлюднено офіційний курс на 13 липня



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Нацбанк послабив гривню

На понеділок, 13 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,95 грн/$. Таким чином, курс гривні послабився на 2 копійки.

Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,3988 грн/євро проти 30,5359 грн за євро напередодні.

Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.

Зазначимо, що Яків Смолій очолював Нацбанк із 15 березня 2018 року. До цього, з 25 жовтня 2016 року, він обіймав посаду першого заступника голови НБУ. 3 липня, під час звіту у парламенті, Смолій повідомив подробиці щодо політичного тиску на Національний банк.

Bloomberg написав, що відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України.

Своєю чергою інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року.

У Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.

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