Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Голова Нацбанку отримав нового першого заступника

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Голова Нацбанку отримав нового першого заступника
Сергій Ніколайчук – почесний професор практики Київської школи економіки
фото: bank.gov.ua

Катерина Рожкова припиняє виконання повноважень першого заступника голови Національного банку

Сьогодні, 15 серпня, Рада НБУ призначила першим заступником голови Національного банку Сергія Ніколайчука. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НБУ.

На цій посаді Ніколайчук здійснюватиме керівництво вертикаллю підпорядкування «Фінансова стабільність», а також тимчасово – «Монетарна стабільність». Водночас Катерина Рожкова припиняє виконання повноважень першого заступника голови Національного банку в зв’язку із закінченням строку повноважень та звільненням з посади.

Що відомо про Ніколайчука?

Сергій Ніколайчук з липня 2021 року обіймає посаду заступника Голови Національного банку, куратора блоку «Монетарна стабільність». З 2004 до 2019 року він працював у Національному банку, де пройшов шлях від економіста до директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу.

З вересня 2019 року до квітня 2020 року обіймав посаду заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, а з квітня 2020 року до липня 2021 року працював головою департаменту макроекономічних досліджень групи ICU.

Також Сергій Ніколайчук – почесний професор практики Київської школи економіки, а також викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2004 році з відзнакою закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка зі ступенем магістра з економіки, а у 2008 році в цьому ж вузі захистив дисертацію на тему «Моделювання трансмісійного механізму монетарної політики в Україні» та отримав ступінь кандидата економічних наук.

До слова, Національний банк знову вирішив зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Як зазначається, інфляція досягла піку в травні та повернулася до зниження у червні (14,3% р/р). Водночас вона була вищою, ніж прогнозувалося, передусім – через вплив несприятливих погодних умов на пропозицію продуктів харчування. Натомість сповільнення базової інфляції (до 12,1%) було дещо швидшим за прогноз.

Читайте також:

Теги: Національний банк НБУ Катерина Рожкова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В НБУ розповіли про курс валют
Скільки коштує долар та євро: курс валют на 15 серпня
Сьогодні, 09:39
Регулятор встановив курс валют на 14 серпня
НБУ встановив офіційний курс валют на 14 серпня: подробиці
Вчора, 08:42
Євро коштує 44,8855 за €1
Скільки коштують долар і євро: курс валют на 12 серпня
12 серпня, 09:31
Нинішня політика НБУ завдає додаткових деструктивних шоків економіці
Чому НБУ зберігає жорстку монетарну політику?
10 серпня, 07:30
Станом на 1 липня власний капітал поштового оператора становив мінус 661,5 млн грн
Нацбанк поскаржився Свириденко на роздуті амбіції Смілянського
8 серпня, 16:47
В Україні є 4,1 млрд штук монет номіналом 10 копійок
Нацбанк почне вилучати з обігу 10 копійок: названо дату
29 липня, 12:22
Інфляція досягла піку в травні та повернулася до зниження у червні
Нацбанк втретє поспіль зберіг облікову ставку
24 липня, 15:42
Фінансові установи втратили ліцензії через порушення вимог
Нацбанк відкликав ліцензії трьох фінустанов
22 липня, 21:00
У межах «єОселі» українці отримали іпотечних кредитів на житло на суму 30 млрд грн
Нацбанк представив нову стратегію розвитку іпотеки: перелік змін
18 липня, 13:54

Економіка

Голова Нацбанку отримав нового першого заступника
Голова Нацбанку отримав нового першого заступника
ДТЕК поділився досвідом адаптації підприємств для ветеранів, що повертаються з війни
ДТЕК поділився досвідом адаптації підприємств для ветеранів, що повертаються з війни
Аграрії в Україні зібрали майже 25 млн тонн зернових
Аграрії в Україні зібрали майже 25 млн тонн зернових
Уряд Норвегії надає Україні майже $100 млн на закупівлю газу
Уряд Норвегії надає Україні майже $100 млн на закупівлю газу
За 15 днів серпня середня ціна електроенергії впала на 6% порівняно з минулим роком
За 15 днів серпня середня ціна електроенергії впала на 6% порівняно з минулим роком
Скільки коштує долар та євро: курс валют на 15 серпня
Скільки коштує долар та євро: курс валют на 15 серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2025
27K
Аляска зустріла російських пропагандистів розкладачками (фото)
9931
Де в Європі найгірший пляжний відпочинок: туристи діляться враженнями
6509
Лавров прибув на Аляску у светрі «СССР»
4105
Ексглава МВС Аваков вперше за тривалий час подав голос

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Сьогодні, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua