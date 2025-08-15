Голова Нацбанку отримав нового першого заступника

Катерина Рожкова припиняє виконання повноважень першого заступника голови Національного банку

Сьогодні, 15 серпня, Рада НБУ призначила першим заступником голови Національного банку Сергія Ніколайчука. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НБУ.

На цій посаді Ніколайчук здійснюватиме керівництво вертикаллю підпорядкування «Фінансова стабільність», а також тимчасово – «Монетарна стабільність». Водночас Катерина Рожкова припиняє виконання повноважень першого заступника голови Національного банку в зв’язку із закінченням строку повноважень та звільненням з посади.

Що відомо про Ніколайчука?

Сергій Ніколайчук з липня 2021 року обіймає посаду заступника Голови Національного банку, куратора блоку «Монетарна стабільність». З 2004 до 2019 року він працював у Національному банку, де пройшов шлях від економіста до директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу.

З вересня 2019 року до квітня 2020 року обіймав посаду заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, а з квітня 2020 року до липня 2021 року працював головою департаменту макроекономічних досліджень групи ICU.

Також Сергій Ніколайчук – почесний професор практики Київської школи економіки, а також викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2004 році з відзнакою закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка зі ступенем магістра з економіки, а у 2008 році в цьому ж вузі захистив дисертацію на тему «Моделювання трансмісійного механізму монетарної політики в Україні» та отримав ступінь кандидата економічних наук.

До слова, Національний банк знову вирішив зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Як зазначається, інфляція досягла піку в травні та повернулася до зниження у червні (14,3% р/р). Водночас вона була вищою, ніж прогнозувалося, передусім – через вплив несприятливих погодних умов на пропозицію продуктів харчування. Натомість сповільнення базової інфляції (до 12,1%) було дещо швидшим за прогноз.