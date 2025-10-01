Міненерго назвало території, де найгірша ситуація з оплатою за електрику

Заборгованість населення за електроенергію складає понад 16 млрд грн

Рівень оплати населення за 8 місяців 2025 року становить 101,7%. Заборгованість населення перед постачальниками універсальних послуг зменшилась за 8 місяців 2025 року на 7,0%, і станом на 01.09.2025 складає майже 16 млрд 312 млн грн. Про це «Главкому» повідомили в Міненерго.

За даними міністерства, основна заборгованість спостерігається на прифронтових територіях, де накладено мораторій на припинення електропостачання побутовим споживачам. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2022 року № 206 «Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану», забороняється припинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі в територіальних громадах, що розташовані на територіях, на яких ведуться бойові дії.

Забороняється припинення надання послуг відповідно до переліку, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій (до дати припинення можливості бойових дій, завершення бойових дій, завершення тимчасової окупації). Зазначена норма діє до припинення, або скасування воєнного стану в Україні.

За даними Міненерго, на інших територіях постачальники універсальних послуг проводять роботу щодо стягнення заборгованості в рамках Правил роздрібного ринку електричної енергії, причому основними заходами впливу є попередження про відключення. Одночасно споживач має право звернутися до енергопостачальної організації з метою укладення договору про реструктуризацію заборгованості.

Міненерго очікує покращення розрахунків побутових споживачів на прифронтових територіях завдяки додатковій підтримці, передбаченої постановою уряду від 13.08.2025 № 990 «Деякі питання надання додаткової підтримки на оплату послуг з постачання та розподілу електричної енергії або покриття витрат на альтернативні джерела енергозабезпечення отримувачам пільг і житлових субсидій».

Постанова передбачає автоматичну додаткову підтримку на прифронтових територіях на оплату послуг з постачання та розподілу електричної енергії, яка надається у розмірі вартості постачання електричної енергії в обсязі 100 кВт-год щомісяця, але до 300 кВт-год на домогосподарство. Водночас одержувачі підтримки, зобов’язані щомісяця сплачувати вартість фактично спожитих послуг з постачання та розподілу електричної енергії.

Нагадаємо, що у вересні 2025 року ціни на ринку електроенергії «на добу наперед» (РДН) різко знизилися, що стало несподіванкою для більшості учасників ринку.

В Україні з 1 жовтня починає діяти спеціальний тариф на електроопалення для помешкань, обладнаних відповідно до чинних вимог. Для споживання до 2000 кВт∙год тариф становитиме 2,64 грн/кВт∙год, а обсяг понад цей ліміт – 4,32 грн/кВт∙год.