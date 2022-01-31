Інфляція в Україні: Нацбанк озвучив прогноз на рік

НБУ прогнозує, що у 2022 році інфляція сповільниться

У січні Нацбанк підняв облікову ставку до 10%

Заступник голови Ради Національного банку України, доктор економічних наук Василь Фурман розповів в ефірі «Апостроф TV», до чого може призвести поточний рівень інфляції в Україні.

Нині облікову ставку піднято до 10%. У НБУ прогнозують, що у 2022 році інфляція сповільниться.

На запитання журналіста про те, чи це виправдано, щоб впливати на інфляцію, і чи підніметься вона до 11%, про що говорила перша заступниця голови Нацбанку України Катерина Рожкова, Фурман відповів так:

«Ви повинні розуміти механізм збільшення облікової ставки. Напередодні можливого підняття відбувається засідання монетарного кабінету, куди входять 10 осіб, зокрема шість членів правління, де відбуваються певні дискусії».

Плановий розгляд наступного підвищення облікової ставки має відбутися 3 березня, хоча може бути раніше.

«Тобто Нацбанк до 3 березня має проаналізувати ситуацію, яка буде у нашій державі. Якщо тренд не розгорнеться, якщо він буде позитивним у рамках прогнозу, який зробив Нацбанк, а це інфляція на кінець року в межах 7,7%, зростання ВВП на рівні 3,4% та інші макропоказники, то зрозуміло, що облікова ставка потенційно може залишатись на рівні 10%», – сказав представник Нацбанку.

Натомість, за його словами, якщо ситуація погіршуватиметься і надалі, то зрозуміло, що Національний банк може збільшити облікову ставку.

До слова, український ВВП досяг рекордного значення за час незалежності.

Нагадаємо, у січні економіка України несподівано відреагувала на загрозу вторгнення. Цього місяця казна зібрала на 10 млрд грн більше від планового показника в січні.

Також , Нацбанк розповів, хто у січні скуповує валюту. Так, чиста купівля валюти клієнтами за спот-операціями за 16 робочих днів січня становила близько $1,1 млрд.

Ще експерт розповів, що чекає на гривню у 2022 році.

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