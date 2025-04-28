Глава Податкової повідомив, скільки грошей заробили українці на OnlyFans

У вересні минулого року Податкова отримала дані про українців, які заробляють на OnlyFans

Наприкінці 2024 року 350 моделей платформи задекларували 305,4 млн грн доходу

Протягом 2020-2022 років українці отримали $111 млн на платформі OnlyFans. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Державної податкової служби Руслана Кравченка в інтерв’ю «Економічній правді».

Як зазначив Кравченко, Податковій відомо про 5435 фізичних осіб, які зареєстрували та використовували у своїй діяльності 7036 облікових записів.

«Ми провели 759 документальних перевірок. Сума грошового зобов’язання становить понад 250 млн грн», – каже він.

Очільник Державної податкової служби наголосив, що наразі тривають ще 606 перевірок. Крім того, заплановано ще 346 документальних перевірок.

«Платники оскаржують в адміністративному та судовому порядку нараховані їм 14,5 млн грн. Сума боргу за результатами перевірок становить 14,7 млн грн. Загальна сума виплаченого доходу цим фізичним особам – $111 млн», – каже посадовець.

Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки отримали доступ до персональних даних усіх українців, зареєстрованих на платформі OnlyFans.

Як повідомлялося, наприкінці 2024 року 350 моделей інтернет-платформи OnlyFans задекларували 305,4 млн грн доходу. При цьому вони сплатили 59 млн грн податку на доходи та військового збору.

До слова, контентмейкерка інтернет-платформи OnlyFans, на якій можна ділитися еротичним контентом, після проведеної роботи податковою службою сплатила 13,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору.