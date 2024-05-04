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Яким буде рівень безробіття у 2024 році: Нацбанк порадував прогнозом

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Яким буде рівень безробіття у 2024 році: Нацбанк порадував прогнозом
Нацбанк очікує, що у 2025−2026 роках рівень безробіття впаде до 10−12%
фото з відкритих джерел

НБУ очікує цьогорічних доходів населення

У поточному році очікується зниження рівня безробіття до 14,2% проти 18,2% в минулому році. Такій тенденції сприяє швидке зростання попиту на працівників в умовах обмеженої пропозиції. Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України (НБУ).

Попит на робочу силу у 2024 році й надалі зростає. При цьому пропозиція залишається обмеженою через подальшу міграцію за кордон, мобілізацію, потреби в адаптації внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та посилення диспропорцій на ринку праці. Швидке зростання попиту на працівників в умовах обмеженої пропозиції призвело до скорочення рівня безробіття.

Ба більше, Нацбанк очікує, що у 2025−2026 роках рівень безробіття впаде до 10−12%.

«Однак він (рівень безробіття, – «Главком») все ще перевищуватиме показники до повномасштабного вторгнення через зміни в структурі економіки, зовнішню та внутрішню міграцію, нерівномірне відновлення за регіонами та галузями, а відтак – посилення невідповідності між потребами працедавців і навичками працівників», – йдеться у звіті. 

Крім того, НБУ прогнозує, що цьогорічні доходи населення в реальному вимірі, тобто з вирахуванням інфляції, зростуть на 8,1%, а в наступні два роки – ще на 6,5% та 3% відповідно.

Нагадаємо, що станом на 1 січня 2024 року статус безробітного в Україні мали 96 120 осіб, тоді як на 1 січня 2023 року цей показник дорівнював 186 508 осіб.

У загальній кількості зареєстрованих безробітних жінки становлять 72 031 особа (74,9%). Кількість зареєстрованих безробітних чоловіків дорівнює 24 089 особам (25,1%).

Загалом протягом 2023 року статус безробітного мали 483,2 тис. українців, а допомогу по безробіттю протягом 2023 року отримували 323,6 тис. громадян.

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Теги: безробіття робота Нацбанк

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