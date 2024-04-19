Допомога безробітним: від чого залежить розмір виплат

Українці, які втратили роботу, мають право на отримання допомоги від держави

За даними Державної служби зайнятості, на 1 січня 2024 року статус безробітного мали понад 96 тисяч осіб

Розмір допомоги безробітним українцям залежить від страхового стажу, підстави припинення трудових відносин та розміру зарплати перед звільненням. Про це повідомляє Донецька ОДА.

«Розмір допомоги безробітним залежить від страхового стажу, як загального, так і протягом 12 місяців, які передують місяцю реєстрації особи як безробітної, підстави припинення трудових відносин та розміру зарплати (доходу, грошового забезпечення) отриманого перед звільненням», – йдеться у повідомленні.

Допомога безробітним визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), залежно від страхового стажу, але не менше ніж мінімальний розмір допомоги по безробіттю, встановлений для цієї категорії осіб:

до 3 років - 50%;

від 3 до 6 років - 55%;

від 6 до 12 років - 60%;

від 12 до 18 років - 65%;

від 18 до 24 років - 70%;

від 24 до 30 років - 75%;

понад 30 років - 80%.

Варто зауважити, що якщо особа, страховий стаж якої становить не менше 15 років і яка протягом 15 років не отримувала допомогу по безробіттю, під час визначення розміру виплат відсотки до середньої заробітної плати (доходу) збільшуються на 10 відсоткових пунктів.

Наразі, статус безробітного в Україні мають понад 96 тисяч людей. Такі дані оприлюднила Державна служба зайнятості України.

Так, станом на 1 січня 2024 року статус безробітного в Україні мали 96 120 осіб, тоді як на 1 січня 2023 року цей показник дорівнював 186 508 осіб.

У загальній кількості зареєстрованих безробітних жінки становлять 72 031 особа (74,9%). Кількість зареєстрованих безробітних чоловіків дорівнює 24 089 особам (25,1%).

Загалом протягом 2023 року статус безробітного мали 483,2 тис. українців, а попомогу по безробіттю протягом 2023 року отримували 323,6 тис. громадян.