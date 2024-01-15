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Скільки українців мають статус безробітного – дані від служби зайнятості

Катерина Іванова
glavcom.ua
Скільки українців мають статус безробітного – дані від служби зайнятості
У порівнянні з минулим роком кількість безробітних знизилася
фото з відкритих джерел

За допомогою Служби зайнятості торік було працевлаштовано 160,1 тис. безробітних

Наразі, статус безробітного в Україні мають понад 96 тисяч людей. Такі дані оприлюднила Державна служба зайнятості України. 

Так, станом на 1 січня 2024 року статус безробітного в Україні мали 96 120 осіб, тоді як на 1 січня 2023 року цей показник дорівнював 186 508 осіб.

У загальній кількості зареєстрованих безробітних жінки становлять 72 031 особа (74,9%). Кількість зареєстрованих безробітних чоловіків дорівнює 24 089 особам (25,1%).

Загалом протягом 2023 року статус безробітного мали 483,2 тис. українців, а попомогу по безробіттю протягом 2023 року отримували 323,6 тис. громадян.

За допомогою Служби зайнятості працевлаштовано торік було 160,1 тис. безробітних. Загалом управління допомогло знайти роботу для 240,4 тис. українців.

Крім того, 18 052 осіб отримали ваучери на навчання: можливість безкоштовно опанувати затребувану спеціальність та почати працювати за фахом.

Нагадаємо, заява голови фінансового комітету Верховної Ради Гетманцева викликала дискусії в соцмережах.

Стало відомо, що країнці не проти покарання для корупціонерів навіть із порушенням законів.

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Теги: безробіття державна служба навчання економіка

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