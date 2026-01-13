Головна Гроші Економіка
Бізнес попереджає про ризики через підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Бізнес попереджає про ризики через підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці»
«Укрзалізниця» ініціює підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40%
Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» спровокує зупинку підприємств – НАДПУ

Планова індексація вантажних тарифів «Укрзалізниця» на 40% створює додаткові серйозні ризики для промисловості та експортерів: подальше зростання вартості перевезень може призвести до скорочення виробництва та переорієнтації вантажів на автомобільний транспорт. Про це розповіла виконавча директорка Національної добувної асоціації (НАДПУ) Ксенія Оринчак, коментуючи ініціативу «Укрзалізниці». 

«Ситуація у сфері залізничних перевезень повторює проблеми газового ринку: вантажний сегмент «Укрзалізниці» використовується для покриття хронічних збитків пасажирських перевезень. Хоча вантажний сегмент залишається прибутковим, і у 2024 році згенерував близько 20 млрд грн: саме ці гроші перекривають багатомільярдні збитки від пасажирських перевезень та дозволяють компанії утримувати операційну стабільність», – підкреслила Оринчак. 

Водночас, вона наголосила: можливості для подальшого підвищення тарифів вичерпані. 

«Федерація роботодавців транспорту України, Українська зернова асоціація та металургійні компанії неодноразово заявляли, що вартість залізничної логістики в Україні вже перевищує європейські показники у перерахунку на тонно-кілометр, попри нижчу швидкість і якість сервісу. Тому подальше зростання тарифів може запустити низку негативних процесів. Зокрема, для експортерів руди, зерна та металу логістична складова стає критичною, і за відсутності маржі підприємства можуть скорочувати або зупиняти виробництво. Крім того, частина вантажів може перейти на автомобільний транспорт, що призведе до прискореного зносу доріг, зростання бюджетних витрат на їх ремонт та підвищення попиту на імпортне пальне», – попередила Оринчак. 

Як відомо, «Укрзалізниця» ініціює підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40%. Але у Мінекономіки виступили проти: там заявили, що перш ніж підвищувати тарифи на вантажні перевезення, Укрзалізниця має оновити тарифний збірник, який не переглядався з 2009 року. «Просто загальне підвищення тарифів не дасть ефекту. Частина вантажів піде на дороги або просто зникне через зупинку підприємств», – заявив міністр економіки.

Теги: тарифи Укрзалізниця перевезення

