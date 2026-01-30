Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Трамп пригрозив 50% тарифами на канадські літаки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп пригрозив 50% тарифами на канадські літаки
Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть відкликати сертифікацію канадських літаків
фото: Reuters

Трамп також звинуватив Канаду у фактичному блокуванні продажу американських літаків на своєму ринку

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть відкликати сертифікацію канадських літаків та запровадити 50% мито на авіатехніку з Канади, якщо Оттава не змінить свою позицію щодо сертифікації літаків Gulfstream, пише «Главком».

«Канада неправомірно та незаконно відмовляється сертифікувати літаки Gulfstream 500, 600, 700 і 800 – одні з найкращих і найтехнологічніших літаків, які коли-небудь були створені», – заявив Трамп.

За його словами, США ухвалили рішення відкликати сертифікацію Bombardier Global Express та всіх літаків, вироблених у Канаді, до моменту повної сертифікації продукції Gulfstream.

«Ми відкликаємо сертифікацію літаків Bombardier Global Express та всіх повітряних суден, вироблених у Канаді, доки Gulfstream не буде повністю сертифікована», – йдеться у заяві.

Трамп також звинуватив Канаду у фактичному блокуванні продажу американських літаків на своєму ринку.

«Якщо ця ситуація не буде негайно виправлена, я запроваджу 50% мито на всі літаки, що продаються до Сполучених Штатів Америки», – заявив президент США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати запровадять 100 % мита на всі канадські товари, якщо Канада реалізує торговельну угоду з Китаєм.

Раніше Карні відвідав Пекін, намагаючись перезапустити напружені відносини з Китаєм, який є другим за величиною торговельним партнером Канади після США. Примітно, що одразу після цього Трамп публічно схвально відгукувався про кроки канадського прем’єра, однак згодом різко змінив позицію.

Загострення відносин між США та Канадою також пов’язують із критикою Карні щодо заяв Трампа про Гренландію та його виступом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де канадський прем’єр заявив, що глобальна система управління під керівництвом США переживає «кризу», яка визначається конкуренцією великих держав і «занепадом» порядку, заснованого на правилах.

Читайте також:

Теги: Канада Дональд Трамп тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Другий рік Трампа відрізнятиметься від першого хоча б тим, що Білому дому доведеться розгрібати цілий пласт проблем, які за 2025 рік нова адміністрація значною мірою створила сама
Підсумки «року Трампа»
19 сiчня, 14:04
Глава дипломатії ЄС заявила, що суперечки через Гренландію грають на користь Росії та Китаю
Глава дипломатії ЄС заявила, що суперечки через Гренландію грають на користь Росії та Китаю
18 сiчня, 00:59
Володимир Зеленський наголосив, що Україна ніколи не була і не буде перешкодою для досягнення миру
Зеленський заявив про початок роботи української делегації в США
17 сiчня, 15:46
Конгрес намагається змусити Трампа жорсткіше бити по російській нафті
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
Марк Карні має зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном
Прем’єр Канади здійснив перший за вісім років візит до Китаю
15 сiчня, 07:16
Трамп мріє про видобуток корисних копалин у Гренландії, але реальність інша
Трамп мріє про видобуток корисних копалин у Гренландії, але реальність інша
13 сiчня, 03:46
Мігель Діас-Канель заявив, що Куба є вільною та суверенною державою
Президент Куби різко відповів Трампу на заклики укласти угоду зі США
12 сiчня, 06:16
Що зробити для того, щоб Трамп перестав вірити дезінформації Путіна?
Що зробити, аби Трамп перестав вірити дезінформації Путіна?
3 сiчня, 22:00
Зеленський та Трамп на зустрічі у США 28 грудня
Чи настане мир в Україні у 2026 році: прогноз Politico
3 сiчня, 04:15

Економіка

Трамп пригрозив 50% тарифами на канадські літаки
Трамп пригрозив 50% тарифами на канадські літаки
Біткоїн різко обвалився
Біткоїн різко обвалився
Єврокомісія оголосила про виділення €153 млн для України та Молдови
Єврокомісія оголосила про виділення €153 млн для України та Молдови
Доходи Росії від нафти за рік скоротилися майже на чверть – FT
Доходи Росії від нафти за рік скоротилися майже на чверть – FT
Багаторічна керівниця Nokia йде з посади
Багаторічна керівниця Nokia йде з посади
«Лукойл» знайшов нового покупця для своїх міжнародних активів
«Лукойл» знайшов нового покупця для своїх міжнародних активів

Новини

РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Сьогодні, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Вчора, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Вчора, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
28 сiчня, 11:17

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua