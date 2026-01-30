Трамп пригрозив 50% тарифами на канадські літаки

Трамп також звинуватив Канаду у фактичному блокуванні продажу американських літаків на своєму ринку

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть відкликати сертифікацію канадських літаків та запровадити 50% мито на авіатехніку з Канади, якщо Оттава не змінить свою позицію щодо сертифікації літаків Gulfstream, пише «Главком».

«Канада неправомірно та незаконно відмовляється сертифікувати літаки Gulfstream 500, 600, 700 і 800 – одні з найкращих і найтехнологічніших літаків, які коли-небудь були створені», – заявив Трамп.

За його словами, США ухвалили рішення відкликати сертифікацію Bombardier Global Express та всіх літаків, вироблених у Канаді, до моменту повної сертифікації продукції Gulfstream.

«Ми відкликаємо сертифікацію літаків Bombardier Global Express та всіх повітряних суден, вироблених у Канаді, доки Gulfstream не буде повністю сертифікована», – йдеться у заяві.

Трамп також звинуватив Канаду у фактичному блокуванні продажу американських літаків на своєму ринку.

«Якщо ця ситуація не буде негайно виправлена, я запроваджу 50% мито на всі літаки, що продаються до Сполучених Штатів Америки», – заявив президент США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати запровадять 100 % мита на всі канадські товари, якщо Канада реалізує торговельну угоду з Китаєм.

Раніше Карні відвідав Пекін, намагаючись перезапустити напружені відносини з Китаєм, який є другим за величиною торговельним партнером Канади після США. Примітно, що одразу після цього Трамп публічно схвально відгукувався про кроки канадського прем’єра, однак згодом різко змінив позицію.

Загострення відносин між США та Канадою також пов’язують із критикою Карні щодо заяв Трампа про Гренландію та його виступом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де канадський прем’єр заявив, що глобальна система управління під керівництвом США переживає «кризу», яка визначається конкуренцією великих держав і «занепадом» порядку, заснованого на правилах.