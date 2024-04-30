«єОселя»: Мінекономіки повідомило результати програми за перший квартал 2024 року

Найчастіше українці брали кредити для придбання житла на вторинному ринку

9 500 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою «єОселя» загалом на майже 15 млрд грн. 30% з них – на купівлю житла першого продажу. З початку поточного року іпотечні кредити за програмою взяли 3 200 родин на понад 5 млрд грн. Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Надія Бігун.

«Кредити на придбання житла за програмою «єОселя» взяли вже 9,5 тисяч українців на загальну суму майже 15 млрд грн. Майже кожен третій взяв кредит, щоб купити квартиру або приватний будинок так званого першого продажу – готового від забудовника або такого, що будується. За перші чотири місяці цього року банки видали іпотечних кредитів на понад 5 млрд грн – 3 100 родин придбають квартири, 105 – будинки», – зазначила Надія Бігун.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою «єОселя» 280 кредитів на 484 млн грн, серед яких:

кредити під 3% отримали 151 військовослужбовець та силовик, 21 педагог, 20 медиків та 6 науковців;

кредити під 7% отримали 64 українці без власного житла, 13 ВПО та 5 ветеранів.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку – 176 кредитів, в той же час 104 українці взяли кредити на купівлю житла першого продажу – готового у забудовника, або в будинку, який зводиться.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

Київської області – 80;

міста Києва – 57;

Львівської області – 18;

Вінницької, Рівненської та Хмельницької областей – по 11.

Мінекономіки нагадує, що скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій – учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян – ставка іпотеки становить 7%.

Нагадаємо, Шмигаль пояснив, що для того, щоб українці поверталися з-за кордону працюють програми всередині країни, такі як «єВідновлення», «єОселя», гранти та доступні кредити для старту власного бізнесу.

До слова, перший будинок за програмою «єВідновлення» купила родина з Гостомеля.